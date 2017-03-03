03.03.2017 14:00:09

Bakan Işık'tan 'Balıkesir' vurgusu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Çanakkale Köprüsü ile Balıkesir'in Ege ve Marmara'yı buluşturan bir merkez olacağını söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Çanakkale Köprüsü ile Balıkesir'in Ege ve Marmara'yı buluşturan bir merkez olacağını söyledi.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u makamında ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şeref defterini imzaladı. Başkan Uğur'un şehre yapılan yatırımları anlattığı ziyarette konuşan Bakan Işık, "Günümüzde sadece turizm ve sadece tarım da değil, aslında pek çok alanda gelişme gösteren bir şehir Balıkesir. Sanayide de her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şehir olması Balıkesir'i Türkiye'nin geleceğinde de önemli bir paya sahip bir şehir olma konumunu sürdürecek. Tarihin her döneminde bu şehir önemli bir şehir. Bugün de önemli bir şehir. Özellikle AK Parti döneminde şehrimize yapılan önemli yatırımlar şehrimizin marka haline gelmesine sebep oldu. Osmangazi Köprüsü'nün açılması Bursa yolunun tamamlanması, Karacabey'e kadar yolun açılacak olması Balıkesir'i Bursa ve İstanbul'a daha da fazla yaklaştırdı. Artık Balıkesir'den İstanbul'a gitmek 6-7 saatlik bir çile olmaktan çıkıyor. Şimdi 18 Mart'ta temelini atacağımız Çanakkale Köprüsü ile Balıkesir çok daha ayrı bir güzellik kazanacak. Ve adeta Ege'nin Marmara ile buluşmasında bir merkez konumuna gelmiş olacak. Bunun Balıkesir'e çekeceği yatırım, Balıkesir turizmini çok daha hareketlendirmesi ve bu sayede de Balıkesir'in çok daha gelişmesi kısa zamanda gerçekleşmiş olacak" dedi.Türkiye'nin büyümesi sırasında yerelde de buna ayak uyduracak olan anlayışın önemine değinen Bakan Işık, "Siz hükümet olarak bir ile ne kadar destek verirseniz verin, eğer yerelde o kaynaklar birleşip bütünleşip, yatırıma dönüşmezse bir ayak eksik kalır. Tabi Ankara'dan çok iyi tanıdığımız Ahmet Edip Uğur beyefendi, bizim ağabeyimizdir. Milletvekili olarak da beraber çalıştık. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra şehrimizde çok ciddi yatırımlar yapıyor" şeklinde konuştu.Ziyaret sonunda Başkan Uğur, Bakan Işık'a zeytinyağı, Yağcıbedir halısı ve Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ürünleri hediye etti. Bakan Işık da Başkan Uğur'a Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan bir teşekkür plaketi verdi. Ziyarette Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Milletvekilleri Kasım Bostan, Mahmut Poyrazlı, Sema Kırcı, Ali Aydınlıoğlu, ilçe belediye başkanları, Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile Büyükşehir belediyesi Daire başkanları katıldı. Bakan Işık, yemek programı ardından Büyükşehir'den ayrıldı.