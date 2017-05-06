06.05.2017 20:37:28

Bakan Işık, Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'de düzenlenen Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Uluslararası Fuar Alanı'ndaki etkinlikte konuşan Bakan Işık, organizasyonu gerçekleştiren Kocaeli Rizeliler Derneğine teşekkür etti.

Rize'nin adeta Kocaeli'ne taşındığını ifade eden Işık, "Ben Rize'ye defalarca gitmiş, görmüş yakinen bilen bir arkadaşınız olarak gerçekten kendimi Rize'de hissettim." dedi.

Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu topraklar öyle topraklar ki bizim medeniyet dünyamızın bütün unsurlarını bir arada bulunduran topraklar, bizim medeniyet değerlerimizin bütün çizgilerini bir arada bulunduran topraklar. Rize de hiç kuşkusuz Türkiye'ye değer katan, Türkiye'ye renk katan en değerli illerimizden bir tanesi. Rize hem Türkiye'nin ekonomisine verdiği katkı hem de yetiştirdiği insanlarla Türkiye'nin hizmetine verdiği katkı açısından müstesna bir yere sahip. Şu anda sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki bütün mazlumların umudu olan Recep Tayyip Erdoğan sizlerin hemşehrisi. Sayın Cumhurbaşkanımız sizlerin hemşehrisi. Dolayısıyla biz de sizin hemşehriniziz. Biz de bu noktada kendimizi bir Rizeli olarak görüyoruz. Bu kültürün yaşaması, gelecek kuşaklarımıza aktarılması içim gösterdiğiniz fedakarlığı gerçekten büyük bir takdirle karşılıyoruz. Bizim de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Bizi biz yapan değerleri, çocuklarımıza ve gelecek kuşaklarımıza aktarma sorumluluğumuz var. İşte bu açıdan Kocaeli Rize Günleri'ni çok önemli buluyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve Kocaeli Rizeliler Derneği Başkanı Osman Çakır stantları gezdi.

Bakan Işık, gezdiği stantlarda vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.