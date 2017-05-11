11.05.2017 18:05:38

Bakan Işık, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Işık, İngiltere Savunma Bakanı Fallon ile telefonla görüştü. Işık görüşmede, Rakka operasyonunun terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile planlanmasının yanlış olacağını ve bunun yol açabileceği sakıncaları iletti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ile telefonla görüştü. Işık görüşmede, Rakka operasyonunun terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile planlanmasının yanlış olacağını ve bunun yol açabileceği sakıncaları iletti.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İngiltere Savunma Bakanı Fallon, Milli Savunma Bakanı Işık'ı telefonla aradı.

Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 2017'ye çok arzu etmesine rağmen ülkesinde ilan edilen erken seçimler nedeniyle gelemediğini belirten Fallon, başta Milli Muharip Uçak TF-X Projesi olmak üzere Türkiye ve İngiltere arasındaki savunma sanayi alanındaki iş birliğinin ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

İki bakanın Suriye'deki gelişmelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunduğu görüşmede, Bakan Işık, bilhassa Rakka operasyonunun terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile planlanmasının yanlış olacağını ve bunun yol açabileceği sakıncaları İngiliz Bakan'a bir kez daha anlattı.

Fallon, Londra'da Somali için düzenlenen oturumu yönettiği uluslararası konferansta Başbakan Binali Yıldırım'ın etkileyici ve içerikli bir konuşma yaptığını anımsatarak, Türkiye'nin Somali'ye yaptığı katkıların ulaştığı seviyenin takdir edildiğini kaydetti.







