Bakan Işık EYDEP'i açıkladı

Savunma Sanayi KOBİ'lerle Büyüyor İzmir Buluşmasında Endüstriyel Yetkinlik Destekleme Projesini (EYDEP) açıklayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi nitelikli tedarikçiler haline getireceklerini ve bu işletmelerin savunma sanayinin bel kemiği konumuna geleceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, savunma sanayi firmaları ve KOBİ'lerle Savunma Sanayi KOBİ'lerle Büyüyor İzmir Buluşmasında bir araya geldi. Toplantıya; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş da katıldı. Toplantıda EYDEP'i İzmir'de açıklayan Bakan Işık, "Yeni bir çalışma başlattık. Orta ve küçük ölçekli şirketlerimiz bizim açımızdan savunma sanayinin bel kemiği konumunda olacak. Bu şirketlerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmaları, ihracat yapabilir hale gelmeleri AR-GE ve ÜR-GE yapacak konuma yükselmesi, kurumsallaşabilmeleri, uluslar arası pazara yönelik nitelikli tedarikçi konumuna gelmeleri bizim açımızdan önemli. Bütün yükü sanayicimize, küçük ve orta işletmelere yükleyip 'hadi çalışın' deyip kenara çekilmek yerine önemli çalışma başlattık. Endüstriyel Yetkinlik Destekleme Projesi başlattık. Bu projeyle özellikle hedefimiz küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi nitelikli tedarikçiler haline getirmek. Test, sertifikasyon, belgelendirme alanlarında her türlü desteği KOBİ'lere sunmak istiyoruz. Arzumuz KOBİ'lerimizin kurumsallaşmasına yönelik maddi manevi destekleri sunmak, bunu yaparken kopuk anlayışla değil; merkezi denetleme ve değerlendirme yapısına ulaşmak. Bu toplantıyı özellikle İzmir'de yapmayı önemsedik. İzmir ülkemizdeki nitelikli insan kaynağı açısından en zengin illerin başında geliyor. Savunma sanayinin alt yapısı İzmir'de var" diye konuştu.Özel sektör vurgusuPek çok alanda ihracat yapıldığını ve pek çok yerde Türk yatırımı görmekten mutluluk duyduklarını söyleyen Bakan Işık, "Bu Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına destek veren bir süreç. Bu sürecin sürdürebilir yapıya kavuşması da çok önemli. Bunun için özel sektör olmazsa olmaz konumda. Özel sektörün olmadığı bir yapının dünyada rekabet etmesi mümkün değil. Savunma sanayimizin özel sektörün omzunda yükselmesi, özel sektör desteği ile dünyada hak ettiği yere gelmesi üzerinde en çok kurduğumuz konu" ifadelerine yer verdi."Tercih değil zorunluluk"Ülkelerin en önemli öncelik alanlarının savunma ve güvenlik alanı olduğunu vurgulayan Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendini güvende hissetmeyen hiçbir ülkenin geleceğe ümitle bakma imkanı yoktur. Savunma alanı kritik bir alan. Ülkelerin çok güçlü silahlı kuvvetleri bulunması ve yeni teknolojik imkanlarla donatılması, ülkelerin önemli önceliklerinden. Türkiye gibi her iki sorundan birinin yaşandığı bir merkez ülke için savunma sanayi ve güçlü silahlı kuvvetler tercih değil zorunluluktur. 100 yıl sonra bölgede adeta alt üst oluşun yaşandığı süreçte Türkiye'nin bütün tehdit ve sınamalara karşı koyabilmek için çok güçlü silahlı kuvvetler ve o silahlı kuvvetlerin de son derece caydırıcı ve güçlü silahlı teknolojiye sahip olması önemli. Türkiye'nin de çok büyük gayretleri var. NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2'sini çıkarması isteniyor. Biz de gayri safi yurtiçi hasılamızın yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayıracağımızı taahhüt ettik. Savunma harcamalarının oranı düşüyordu. Bu yıl itibariyle düşüş durduruldu. Hedefimiz, Türkiye'nin savunma harcamalarını yüzde 2'lik hedefe yaklaştırmak. Büyük sıkıntıların yaşandığı dönemde Türkiye'nin bu alanda yatırım yapması Türkiye açısından son derece önemli ve kimsenin bu konuda Türkiye'ye söyleyecek sözü olamaz.""Türkiye kendine yeter hale geldi"Harcamanın miktar olarak yapılmasının önemli olduğu kadar bu harcamaların nereye yapıldığının da çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Işık, "Niteliği, kalitesi, bu harcamanın Türkiye'de hem savunma alanında Türkiye'ye katkı veren bir harcama olması, hem de ekonomiye de istihdam oluşturan, ihracata katkı sağlayan bir harcama olması önemli. Bu noktada özellikle savunma sanayimizin her geçen gün gelişiyor olması, niteliğinin her geçen gün artıyor olması bizi sevindiriyor. Türkiye acı tecrübeleri daha önce yaşamış bir ülke. 1974'te Türkiye'nin Kıbrıs'taki kardeşlerimizin katliamdan kurtarılması için başlattığı barış harekatı, en meşru, en tabii, uluslararası hukukun kendine verdiği hakkı kullandığında bile nasıl ambargoyla karşı karşıya kaldığı malumunuz. Hemen sonra silah ambargosu uygulandı. Bu ambargo, Türkiye'nin kendine yeter hale gelmesinin ne kadar gerekli olduğunu da ortaya koydu. Türkiye, merhum Özal'ın savunma sanayinde yerli üretimi artırmaya yönelik ciddi adımlar attı. 2002 yılına AK Parti iktidarıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın başbakan iken alanı stratejik alan olarak belirlemesi ve her türlü imkanın seferber edilmesi, hamdolsun Türkiye'nin kendine yeter hale gelmesini sağladı" dedi.Bakan Işık'ın konuşmasının ardından EYDEP hakkında sunumlar yapıldı. Toplantı, basına kapalı olarak devam ediyor.