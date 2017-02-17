SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bakan Faruk Özlü İhlas Holding'i ziyaret etti
17.02.2017 19:11:42

Bakan Faruk Özlü İhlas Holding'i ziyaret etti

İhlas Holding'i ziyaret eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İhlas'ın yatırımlarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

İhlas Holding'i ziyaret eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İhlas'ın yatırımlarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'e nezaket ziyaretinde bulundu. Bakan Özlü, yaklaşık 4 yıl önce vefat eden İhlas Holding'in kurucusu merhum Enver Ören'i rahmetle andığını, yarım asırlık bir geçmişe sahip olan İhlas Holding'in; başta bilim, teknoloji ve sanayi olmak üzere, Türkiye'ye yaptığı yatırımları takdirle karşıladıklarını belirtti.

Kurulacak AR-GE Fonu'na 12.5 milyar lira aktarılacak

Üniversitede asistan olduğu yıllarda, Türkiye Gazetesi'nin düzenlediği bir teknoloji konferansına katıldığını ve çok etkilendiğini kaydeden Özlü, bugün de Türkiye'nin geleceğinin teknolojiye yapılacak yatırımlara bağlı olduğunu vurguladı. Bu amaçla AR-GE Fonu kuracaklarını açıklayan Bakan Özlü, Meclis'ten geçtikten sonra bu fona 12.5 milyar lira aktarılacağını, bu bütçenin Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu'nca doğrudan yüksek teknolojili ürün geliştirilmesine ve üretimine harcanacağını ifade etti.

Kötü koalisyonlar ve gerilimler 'Evet' kararı ile son bulacak

16 Nisan'da yapılacak referandum ile ilgili açıklamalarda da bulunan Özlü, yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin bugün değil, yarınlar için elzem olduğuna dikkat çekerek geçmişte yaşanan kötü koalisyon tecrübelerinin ve Cumhurbaşkanları ile Başbakanlar arasındaki gerilimlerin, referandumda çıkacak "Evet" kararı ile son bulacağını belirtti. Bakan Özlü, anayasa değişikliğinin çok rahat kabul göreceğine inandığını vurguladı. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ise kurumsal olarak "Evet" kararını ilk İhlas Medya Grubu'nun ilan ettiğine dikkat çekti.

Ziyarette ayrıca Türkiye gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ve TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç da bulundu. Bakan Özlü, Türkiye Gazetesi'ni gençlik yıllarından bu yana takip ettiğini söyledi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

1 ton patlayıcı imha edildi
1 ton patlayıcı imha edildi
Mardin- Diyarbakır karayolunun 40'ncı kilometresinde PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan 1 tonluk el yapımı patlayıcı, imha edildi.
17.02.2017 19:48:16
Modern Piyade Tüfeği Projesi'nde imzalar atıldı
Modern Piyade Tüfeği Projesi'nde imzalar atıldı
Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülen Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında, Müsteşarlık ile Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ firması arasında 'MPT-76 İmalat Sözleşmesi'nin imzaları atıldı.
17.02.2017 19:17:43
Diyanet, velilere hutbe ile çağrı yaptı
Diyanet, velilere hutbe ile çağrı yaptı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, bugün okutulan cuma hutbesinde, velilere 'çocuklarınızı okullarda seçmeli Kur'an ve Siyer dersini seçmeye teşvik edin' çağrısı yapması dikkati çekti.
17.02.2017 18:52:22
Taksim'de yapılacak caminin ismi belli oldu
Taksim'de yapılacak caminin ismi belli oldu
Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, Taksim'e yapılacak olan caminin adını açıkladı.
17.02.2017 18:39:15
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa haftanın son gününü günü yüzde 0,73'lik yükselişle tamamladı.
17.02.2017 18:26:57
Suriye'de hava saldırıları devam ediyor
Suriye'de hava saldırıları devam ediyor
Esed Rejimi Humus şehrini havadan vurmaya devam ediyor
17.02.2017 17:44:45
Fındık üreticilerine ek ödeme
Fındık üreticilerine ek ödeme
2015 yılı Fındık Alan Bazlı Gelir Desteğinden yararlanamayan 10 bin üreticinin hesaplarına paraları aktarıldı.
17.02.2017 17:41:45
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
TSK: El Bab’da PYD’yi vurduk
TSK: El Bab’da PYD’yi vurduk
ANAR Genel Müdüründen referandum tahmini
ANAR Genel Müdüründen referandum tahmini
Hüseyin Gülerce: Hitler ile benzer çok yanı var!
Hüseyin Gülerce: Hitler ile benzer çok yanı var!
Mursi Mısır'ı uçurdu, Sisi felakete sürüklüyor
Mursi Mısır'ı uçurdu, Sisi felakete sürüklüyor
Kandilli'den 'deprem bekliyoruz' açıklaması
Kandilli'den 'deprem bekliyoruz' açıklaması
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
FETÖ: 2025'te dünya bize tabi olacak
FETÖ: 2025'te dünya bize tabi olacak
İngiliz Bakan: Türkiye 21. Yüzyılın gidişatını belirleyecek
İngiliz Bakan: Türkiye 21. Yüzyılın gidişatını belirleyecek
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları