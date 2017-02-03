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Bakan Faruk Özlü, 'Atatürk ile İsmet Paşa arasında bile uyumsuzluk vardı'
04.02.2017 00:07:55

Bakan Faruk Özlü, 'Atatürk ile İsmet Paşa arasında bile uyumsuzluk vardı'

Bolu'da Ak Parti İl Teşkilatı'nın 65. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşma yapan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Özellikle Gezi olaylarından itibaren Türkiye üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. İşte bütün bu oyunları artık tamamen boşa çıkaracağımız bir referanduma doğru gidiyoruz' dedi.

Bolu'da Ak Parti İl Teşkilatı'nın 65. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşma yapan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Özellikle Gezi olaylarından itibaren Türkiye üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. İşte bütün bu oyunları artık tamamen boşa çıkaracağımız bir referanduma doğru gidiyoruz" dedi.

Ak Parti Bolu İl Teşkilatı 65. İl Danışma Meclisi Toplantısı geniş katılımla Karaçayır Nikah salonunda gerçekleştirildi. Ak Partili Belediye Başkan'ları, meclis üyeleri, teşkilat başkanları ve partililerin katıldığı toplantıda konuşma yapan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu anayasa değişikliğinin en önemli getirilerinden birisi, bir daha Türkiye'de koalisyon dönemi yaşanmayacak olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye yarım kalmış projeler ülkesiydi"

Türkiye'nin geleceğine damga vuracak olan bir referandum sürecinin arefesindeyiz diyen Özlü, "Ekonomi yerlerde sürünüyordu, siyasetin itibarı dip yapmıştı, devletin içeride veya dışarıda bir etkinliği kalmamıştı. İnsanlar, hele hele gençlerimiz, artık bu ülkeden umutlarını kesmeye başlamışlardı. Eskiden bu ülkede sürekli temel atma törenleri yapılır, ama o atılan temeller yıllarca yapılmazdı. Türkiye, adeta bir yarım kalmış projeler cennetiydi. Bolu bunun en yakın şahitlerinden birisidir. İşte Bolu Dağı Tüneli şurada duruyor. İhalesi 1990'da yapılan projenin temeli bile ancak 1993'te atıldı. Sonraki 10 yılda ise inşaatın ancak yarısı tamamlanabildi. AK Parti göreve geldikten sonra ise sadece 4 yılda, projenin kalan kısmı süratle tamamlandı. Binlerce tünel ve yol yaptık. Nereye gitseniz Ak Parti'nin tünellerini ve bölünmüş yollarını görürsünüz" şeklinde konuştu.

"Seçimlerden sonra bir sürü sorun ortaya çıkıyordu"

Normalde seçimler soruların cevabı olur. Bizde ise seçimlerden sonra ortaya bir sürü soru çıkıyordu şeklinde konuşan Bakan Özlü, "Hükümet kurulacak mı kurulmayacak mı? Hükümet kurulsa bile ömrü ne kadar olacak? Bakanlar Kurulu toplanabilecek mi? Şaka yapmıyorum, 90'lı yıllarda, Bakanlar Kurulu'nun toplanması, daha doğrusu toplanabilmesi, gerçekten de haber değeri taşıyordu. Şu anda güçlü bir lider, güçlü bir parti var. Bu güçlü lider sayesinde 14 yıldır koalisyon dönemi yaşamadık. Ancak buna köklü bir çözüm bulmak gerekiyor. Bunu sistem üzerinden çözmek gerekiyor. Bu anayasa değişikliğinin en önemli getirilerinden biri işte bu olacak. Bir daha Türkiye'de koalisyon dönemi yaşanmayacak" dedi.

"İki başlılık kalkacak"

Tarihte Cumhurbaşkanları ile Başbakanlar arasında uyumsuzluk olduğunu belirten Özlü, "Bir başka önemli konu da yürütmedeki iki başlılığın kalkacak olmasıdır. Cumhuriyet tarihimizde sürekli Cumhurbaşkanları ile Başbakanlar arasında sürtüşmeler oluyordu. Ahmet Necdet Sezer, Süleyman Demirel, Turgut Özal döneminde oldu. Tarihe bakarsak Atatürk ile İsmet Paşa döneminde bile çok iyi bir uyum olduğunu söyleyemeyiz.

Yeni sistemde referandum sonrasında daha güçlü bir yürütme geçecek. Daha doğru ve daha hızlı kararlar almak ve bunları daha iyi uygulamak mümkün olacak. Sadece yürütme değil, yasama da çok daha etkin bir işlev üstlenecek. Yasamanın kanun yapıcı özelliği daha fazla pekişecek. Yargı gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yapıya kavuşacak.

Yani yasama, yürütme ve yargı Kamu otoritesini oluşturan bu üç kuvvet arasında bir denge oluşacak. Bunların her biri daha güçlü hale gelirken, hiçbiri bir diğerinin görev alanını ihlal etmeyecek. Böylece Türkiye, güçlü bir sisteme kavuşacak, yeni bir atılım dönemi yaşayacaktır" dedi.

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