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Bakan Faruk Çelik: 'Hedefimiz 1 milyar doları yakalamak'
28.02.2017 16:13:20

Bakan Faruk Çelik: 'Hedefimiz 1 milyar doları yakalamak'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 'Ticaret hacmimiz 2016 yılında 870 milyon dolar gerçekleşti. Hedefimiz öncelikli olarak 1 milyar doları yakalamak bunun 63 milyon dolarlık kısmı tarım ürünleri oluşturuyor' dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Ticaret hacmimiz 2016 yılında 870 milyon dolar gerçekleşti. Hedefimiz öncelikli olarak 1 milyar doları yakalamak bunun 63 milyon dolarlık kısmı tarım ürünleri oluşturuyor" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajiç ile Bakanlık makamında görüştü.

Bakan Çelik öncelikli hedefin 1 milyar doları yakalamak olduğunun altını çizerek, "Bugün bakanlığımızda Rasim Ljajiç Başbakan Yardımcısı ve Sırbistan Ticaret Bakanını ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. İki ülke çalışma bakanları olarak 2012 ocak ayında Rasim beyle Ankara'da bir araya gelmiştik. Balkanlarda Sırbistan'ı son derece önemli bir komşumuz olarak görüyoruz. Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı göçmen kriziyle karşı karşıya iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu olması bu olumsuzluklara karşı önemli bir çözüm konusu oluşturuyor. Ülkemiz bu süreç içerisinde darbe girişimi başta olmak üzere ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Ama istikrarlı bir yönetim anlayışı çerçevesinde bu sorunların üstesinden gelerek yolumuza devam ediyoruz. Sırbistan'ın AB'ye ilerleyişi ve AB kurumları ile bütünleşmesi sürecine desteğimizin tam olduğunu belirtmek istiyorum ve bölgede barış ve istikrar açısından atılan tüm adımları önemsiyoruz. Sancak bölgesi iki ülke arasındaki bir köprü mesafesinde bir bölge iki ülke arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman olumlu seyrettiğini görmekten de memnuniyet duyuyoruz. Ticaret hacmimiz 2016 yılında 870 milyon dolar gerçekleşti. Hedefimiz öncelikli olarak 1 milyar doları yakalamak bunun 63 milyon dolarlık kısmı tarım ürünleri oluşturuyor. Tarımsal ürünler açısından ithalatımız, ihracatımız var. Bu oranları arttırma zorunluluğumuz var. Sırbistan'ın yoğun makarna ithalatı konusunda görüşmemizden iyi bir netice alırız diye ümit ediyorum. Yoğun bir ithalatları var bu konudaki payımızın artması konusunda bu ve benzer görüşmeler inşallah katkı sağlayacak. İki ülke arasındaki ilişkileri tarım yürütmenin yanında iş formuna dönüştürmeyi uygun buluyoruz. İş formu toplantılarını bakanlık olarak başlatmış bulunuyoruz. Sırbistan bildiğiniz gibi EXPO 2016 Antalya Bahçecilik Sergimize Antalya'da katıldılar onun için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Azerbaycan ziyareti ve organik çaya geçişle ilgili sorularını cevaplayan Bakan Çelik, "Yaklaşık 200 iş adamımız katıldı. Verimli bir toplantı gerçekleşmiş oldu. Devlet Başkanı Aliyev ile görüşmelerimiz oldu. Türkiye'nin 1.3 milyar dolarlık Azerbaycan'a ithalatı var tarımsal ürünlerle ilgili. Bizim de pamuk açığımız var. Pamuğu da çeşitli ülkelerden temin ediyoruz. Azerbaycan'da olan bizde de olan ürünleri karşılıklı olarak yürütülmesinin doğru olacağını söyledik. 1.3 milyar dolarlık ithalatın önemli bölümünü Türkiye'den gerçekleştirme noktasında böyle bir iş formu görüşme sonrası ortaya çıkan mutabakat oldu. Artık 2018'de çay alanlarında çay üretimi organik olacak. Bazı bölgelerinde organik tarım alanı ilan edilmesinde çalışmamızda son aşamaya gelmiş bulunmaktayız" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen konuk Bakan Ljajiç ise "Uzun zamandır siyasetteyim ama ülkelerimiz arasındaki ilişiklerde en güzel zamanlarını yaşıyor. Ekonomik iş birliğimiz günden güne ivme kazanıyor. Açık kalan belki ufak pürüzlerimiz var. Ticari ilişkilerimizi bir kat daha yükseğe çıkarabiliriz. Sırbistan bir ülke olarak 15 Temmuzdaki olaylara karşı çıkan Türkiye Cumhuriyetinin yanında duran seçilen hükumete desteğimiz vardı var olacaktır. Türkiye'nin istikrarı tüm bölge için önemlidir. İkili ilişiklerimiz her alanda gerçekleştireceğiz. Koyduğumuz hedef 1 milyar dolara doğru gitmesi gerekiyor. Bu gerçekleşebilecek bir hedeftir. Sırbistan'da yer alan Türkiye menşeili şirketler son iki yıldır çok daha yüksektir. Ülkemizde daha çok Türkiye menşeili şirketleri görmek arzusundayız. Sadece tekstil alanında değil birçok alanda Türkiye şirketlerini görmek istiyoruz. İmzaladığımız serbest ticaret anlaşmasını daha da genişletmek için onun üzerinde çalışıyoruz. Ekonomik anlamda Türkiye'nin desteği hep vardı. Serbest ticaret anlaşmasını imzaladıktan sonra bizim ticari hacmimiz 3' e katladı. Türkiye'nin bize sunduğu alt yapı ile ilgili destek içinde teşekkür ediyorum. Alt yapıya yapılan yatırımlar ekonomiye ve siyasal ilişkilere yapılan bir yatırımdır" şeklinde konuştu.
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