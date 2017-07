26.07.2017 20:17:09

Bakan Fakıbaba israfa dikkat çekti

Şanlıurfa'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba başkanlığında Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda tarım sektörünün durumu değerlendirildi. Çeşitli sunumların da gerçekleştiği toplantıda konuşan Bakan Fakıbaba, Atatürk Barajı'ndan Mardin'e giden ana sulama kanalının üzerine güneş panelleri yapılması ile ilgili, "Hiç kamulaştırma yapmaya gerek kalmadan Atatürk Barajından Mardin'in sonuna kadar Allah bize bir ana su kanalı vermiş. Ben araştırıyorum, diyorlar ki bunun üzerine güneş panelleri koysak hem suyun buharlaşmasını engellersin hem de müthiş enerji elde edersin. Bunları mutlaka Urfa adına, Türkiye adına konuşacağımdan emin olun. Urfa'da yapmak istediğin ilk işin ne olur diye bana sorarsanız bir tek şey isterim, uyuşturucu, işsizlik, eğitim, sağlık, bir tek cümle ile şunu söylerim, ben senden bir şey istemiyorum, şu toprağımı suyla buluştur. Başka bir şey istemiyorum. Bu kadar zengin toprakların ancak yüzde 30'unu sulayabiliyoruz. Tarım işçileri perişan durumda. 250 bin, 300 bin hemşehrim o çadırdan bu çadıra ve o da perişan. Urfa'ya geliyor, burada da perişan. Adam 5-6 ay kalıyor, sonra da kalkıp tekrar gidiyor. İnşallah bu şeyleri de önleyeceğimize inanıyorum. Başta toplulaştırma olmak üzere sulama, drenaj ve enerji maliyetlerini düşürecek tedbirleri almak için gerekli girişimlerde bulunacağız. Kamulaştırmada düzeni koruyacağız" şeklinde konuştu.



"İSRAFI ÖNLEYECEĞİZ"



Dünyanın en büyük sorununun israf olduğunu vurgulayan Bakan Fakıbaba, "İsrafın sonu iflastır. Şu anda dünyanın 7 milyar nüfusu var. 2050 yılında ortalama 10 milyar olacağı tahmin ediliyor. Şu anda tükettiğimiz gıda 4 milyar 300 bin ton ve bunun bir milyar 300 tonunu çöpe döküyoruz. Yani her üç ekmeğin bir tanesini çöpe atıyoruz. Eskiden analarımız o kuru ekmekleri alırlardı ve aralarına bir şey koyup yerlerdi. Mercimekli pilav yaparlardı, bir bakardık pilavdan mercimek çıktı. Ceketin yakası yırtılırdı onun tersini dikerlerdi. Hayat çok güzeldi. Onun için israfı önleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Sulamada kullanılan elektrik enerjisinde taraflarla görüşüp düzenlemeye gidebileceklerinin sinyallerini veren Fakıbaba, toplantı sonunda ise tarım sektörüyle ilgilenen vatandaşların sorunlarını dinledi. Bakan Fakıbaba'nın konuşmasının ardından birim müdürleri kurumlarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.



GAPTEM'de düzenlenen toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanı sıra Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel (PERGEM) Genel Müdürü Yaşar Güçlü, Balıkçılık ve Su Ürünleri (BSGM) Genel Müdürü Altuğ Atalay, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Nevzat Birişik, Rehberlik ve Teftiş (RTB) Başkanı Münir Uğuz, Müsteşar Yardımcısı Hadi Tunç, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (TTKKMB) Genel Müdürü Ayhan Karayama, Tarım İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdürü Mehmet Taşan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı ile Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Ethem Kalın katıldı.



Toplantının ardından Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa - Mardin yolu üzerindeki bir entegre besi ve et tesisini ziyaret etti.