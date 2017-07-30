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Bakan Eroğlu'undan 'İstanbullular şehri terk etsin' açıklamasına tepki
30.07.2017 14:57:39

Bakan Eroğlu'undan 'İstanbullular şehri terk etsin' açıklamasına tepki

Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, 'İstanbul'da felaket olacak' şeklindeki yorumlara Kocaeli'nden cevap verdi. Bakan Eroğlu, 'Neymiş İstanbullular Ağustos ayının başında şehri terk etsinler. Yok öyle bir şey kardeşim. Çok büyük felaket varmış gibi felaket tellallığı yapmanın manası yok' dedi.


Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, toplu temel atma töreni için Kocaeli'ye geldi. Temel atma programı öncesinde Bakan Eroğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Bakan Eroğlu'na Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Salih, DSİ Genel Müdür Murat Acu da eşlik etti.

Bir gazetenin 'İstanbullular Ağustos ayı başında şehri terk etsin' haberine tepki gösteren Bakan Eroğlu, "Neymiş 'İstanbullular Ağustos ayının başında şehri terk etsinler.' Yok öyle bir şey kardeşim. İşi abartmaya gerek yok. İlim adamı iddia etmez ispat eder. Şu anda İstanbul'la alakalı sanki çok büyük felaket olacakmış gibi havalar estiriliyor. Biz 30 Temmuz'da İstanbul'da 30 derece sıcaklık tahmin ediyoruz. Geçmişte 37,4 dereceye kadar çıkmış. Geçmişte daha yüksek değerleri görmüşüz. Çok büyük felaket varmış gibi felaket tellallığı yapmanın manası yok. Vaktim olursa ben İstanbul'a gelip orada dinleneceğim bu tarihlerde. 2-3 derece normalden yüksek olabilir bu gayet normal. Sıcaklık artışı İstanbul'da olmayacak. Güneydoğu, Doğu ve İç Anadolu'da olacak. Bu kadar abartmaya gerek yok. Şu anda meteorolojimiz dünyada sadece 6 ülkede bulunan en gelişmiş sistemlere sahip" ifadelerini kullandı.

Marmara Bölgesi için de Marmara Gelişim Projesi'nin müjdesini veren Bakan Eroğlu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılacak olan teleferik projesi için de resmi izin verdiklerini açıkladı.

Toplantının ardından Bakan Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.



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Bakan Eroğlu'undan 'İstanbullular şehri terk etsin' açıklamasına tepki
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