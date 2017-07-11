11.07.2017 11:37:57

Bakan Eroğlu şehitlerin kabrini ziyaret etti

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Elvanköy Mezarlığı'nda şehitlerin kabrini ziyaret etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Elvanköy Mezarlığı'nda şehitlerin kabrini ziyaret etti. Kabir ziyaretinde bulunanlara Kur'an-ı Kerim veren ve Türk bayrağı dağıtan Eroğlu, şehitlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit Piyade Üsteğmen Mustafa Solak'ın oğlu, babasının kabri başında dua okudu. Bakan Eroğlu, şehit Solak'ın oğlunu alnından öptü.