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Bakan Eroğlu'ndan orman yangınları ve sokak hayvanları uyarısı
12.07.2017 11:26:42

Bakan Eroğlu'ndan orman yangınları ve sokak hayvanları uyarısı

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu 'Vatandaşlarımız özellikle orman yangınlarına ve sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalı' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu hafta ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek, vatandaşlara orman yangınları ve sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklıklarının bu haftadan itibaren batı kesimlerden başlayarak mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Cuma gününe kadar önemli bir yağışın beklenmediğini de vurgulayan Eroğlu, "Vatandaşlarımız özellikle orman yangınlarına ve sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalı" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bu veriler ışığında haftanın orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıdığını ifade eden Eroğlu, bu yüzden orman yangınları ile mücadele konusunda kamuoyunun tekrar uyarılması ihtiyacı duyulduğunu bildirdi.

Bakan Eroğlu, orman yangınlarının yüzde 87'si insan hatasından kaynaklandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Orman Genel Müdürlüğünce her yıl ortalama 4 bin anız ve kırsal alan yangınına müdahale ediliyor. Özellikle rüzgarın şiddetli olduğu zamanlarda çıkan anız ve kırsal alan yangınları bazen ormanlarla birlikte yerleşim yerlerini, köyleri, tatil sitelerini de tehdit edebiliyor. Bu yüzden hava şartlarının yangına sebep olduğu, özellikle rüzgarın şiddetli ve nispi nemin düşük olduğu günlerde anız yakılmaması, orman içerisinde ve yakın yerlerde vatandaşlarımızın ateşle ilgili faaliyetlerden uzak durmaları gerekmektedir."

Orman yangınından haberdar olan kişilerin, ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattını arayarak bilgi vermelerini isteyen Eroğlu, bu ihbarların yangınlara kısa sürede müdahale edilmesi ve söndürülmesi açısından büyük önem arz ettiğini hatırlattı.

Hava sıcaklıklarının arttığı şu günlerde sokak hayvanlarına karşı da vatandaşların daha duyarlı olmasını gerektiğine dikkati çeken Eroğlu "Sokak hayvanlarını unutmayalım. Bir kap su bir parça yiyecek onların hayatlarını kurtarır" dedi.

Eroğlu, hava sıcaklıklarının artması ile sokak hayvanlarının su ve gıda ihtiyaçlarının da arttığına değinerek, "Herkes kapısının önüne bir kap su koyarsa, can dostlarımız bu sıcak havalarda susuz kalmaktan kurtulurlar. Eğer imkanları varsa yiyecek de koyarak, can dostlarımızın gıda ihtiyaçlarını da karşılayabilirler" ifadesini kullandı.


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