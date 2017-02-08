08.02.2017 15:40:09

Bakan Eroğlu'ndan Ağrı'ya 3 gölet müjdesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ağrı'da inşa edilecek 3 adet gölet projesinin kamulaştırmalarının yapılabilmesi için gerekli olurları imzaladı.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ağrı'da inşa edilecek 3 adet gölet projesinin kamulaştırmalarının yapılabilmesi için gerekli olurları imzaladı.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından inşa edilecek Patnos Yukarı Göçmez, Taşlıçay Derecek ve Patnos Yeşilhisar göletleri için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla kamu yararı kararı alınması hususunda olurlar düzenlendi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na sunulan olurlar, aynı gün imzalandı.Bakan Veysel Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için olur verilen Patnos Yukarı Göçmez Göleti ile 3 bin dekar, Taşlıçay Derecek Göleti ile 8 bin 960 dekar, Patnos Yeşilhisar Göleti ile de bin 250 dekar araziye su temin edileceği belirtildi.