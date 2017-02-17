17.02.2017 12:01:37

Bakan Eroğlu: 'Kılıçdaroğlu, 18 maddeyi okursa 'evet' diyecektir'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, anayasa referandumunda bir rejim değişikliği olmayacağını belirterek, 'Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) diyor ki 'bu rejim meselesi, rejim değişikliği.' Rejim değiştiği yok. Onlar herhalde rejimi karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu, Allah aşkına şu 18 maddeyi bir vakit ayır da oku bakalım. Okursa o da 'evet' diyecektir' diye konuştu.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, anayasa referandumunda bir rejim değişikliği olmayacağını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) diyor ki 'bu rejim meselesi, rejim değişikliği.' Rejim değiştiği yok. Onlar herhalde rejimi karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu, Allah aşkına şu 18 maddeyi bir vakit ayır da oku bakalım. Okursa o da 'evet' diyecektir" diye konuştu.Adana'nın İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde 480 bin 470 dekar zirai araziyi sulayacak 624 milyon liralık 4 tesisin açılışı için kente gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ilk olarak Adana Valiliğini ziyaret etti.Şeref defterini imzalayıp, Vali Mahmut Demirtaş'la bir süre sohbet ettikten sonra basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, daha önce 72 müjde verdiğini, bugün ise 13 müjdeyle kente geldiğini dile getirdi. Adana'ya yapacakları yatırımların toplamda 1 milyar 347 milyon TL olduğunu belirten Eroğlu, bu pastadan en büyük dilimi Devlet Su İşlerinin aldığını kaydetti.Ormanlarda artık vatandaşlara gelir getirici sisteme geçtiklerini anlatan Eroğlu, 34 bin 100 dekar alanda çalışma yapılacağını, 2 milyon fidanın toprakla buluşacağını ve 480 orman köylüsüne 3 milyon lira kredi ve hibe vereceklerini anlatıp, 2 tane de bal ormanı kuracaklarını ifade etti.Gelir getirecek türlere ağırlık verdiklerini yineleyen Eroğlu, 3 yıl bakımı devlete ait olmak üzere aile sayısına göre eşit biçimde alanların 49 yıllığına vatandaşa verileceğini söyledi. 5 bin köye 5 bin orman kuracaklarını anlatan Eroğlu, bu yıl 43 köyde 128 bin 797 adet ceviz, badem ve diğer türleri dikeceklerini söyledi.Geçen sene verdikleri 72 müjdenin 49 tanesini tamamladıklarını anlatan Eroğlu, Adana'ya cumhuriyet tarihinde en büyük yatırımı AK Parti Hükümeti'nin yaptığını bildirdi. Eroğlu, yaptıkları yatırımlar sayesinde Adana çiftçisinin 400 milyon lira zirai gelir elde ettiğini ifade etti.Tabiat Turizmi Master Planı ve Uygulama Eylem Planı yaptıklarına da dikkat çeken Eroğlu, "Adana, Antalya'yı yakalayabilir. Bir turistin bir gelişinde 10 bin lira para bırakacağı projeler üzerinde çalışıyoruz. Pazartesi Bakanlar Kurulu'na Akdeniz Gelişim Projesi'ni anlattım. Bu proje Güneydoğu Anadolu Projesi kadar büyük bir proje. Sadece bizim bakanlığımız 31 milyar 341 milyon lira yatırım yapacak. 31 Aralık 2019 saat 16.59'a kadar bitireceğimizi söyledim. 21 baraj, gölet, 49 sulama tesisi, 62 dere ıslahı, 312 bin 366 dekarda ağaçlandırma, 268 bin 760 dekar alanda erozyon kontrolü, 28 bin 880 dekarda mera ıslahı, 219 milyon fidan dikimi, 159 milyon fidan üretimi ve 14 bal ormanı kurulumu yapılacak" diye konuştu.Bakan Veysel Eroğlu, bal ormanlarından üretilecek ballar için de AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a talimat verdi.Küresel ısınma sorununa da değinen Bakan Eroğlu, Türkiye'de 7 yılda bir kuraklık yaşandığını anlattı ve kendisinin yaptığı 50 yıllık analizin yanı sıra, yetkili birimlerin 100 yıllık tahminler yaptığını ifade etti. Küresel ısınmaya karşı her türlü hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Eroğlu, "Pek çok biriktirme alanı yaptık. 420 barajla rekor bizde. Bin günde, bin gölet tamamladık. 2019 yılı sonuna kadar bin 71 tane baraj ve gölet inşa edeceğiz. Bu, bize depolama imkanı sağlayacak. Bir yıllık değil, en az 3 yıllık kuraklık olması halinde suyu biriktireceğiz. Eskiden iptidai sulama vardı bunu terk ettik artık. İmamoğlu'nda klasik sulamayla sulasak o kadar alana su yetmiyor ama modern sulamayla suladığımız için az suyla geniş alanları suluyoruz. Çok büyük tedbirler aldık. Şu anda herhangi bir problem yok. 2071 yılına kadar her şeyin planını yaptık. Doluluk oranı İstanbul'da yüzde 85, İzmir'de yüzde 61.2. Bursa'da biraz az ama problem yok, yüzde 33 dolu. Bunun gibi doluluklarda problem yok. Karların erimesiyle Türkiye'de yüzde 45 civarında su var ortalama. Kimisinde 80-100 ama ortalama 40-50 arasında. Bu karların erimesiyle barajlardaki su seviyesi nisan mayıs ayında daha da artacaktır. En büyük sıkıntımız bu karların erimesiyle birlikte sıcaklıklar aniden yükselirse, arkadaşlara talimat verdim, belediyeler ve diğer belediyeleri kurumları ikaz ettik, ani erimelerde taşkın riskine karşı kritik noktalar tespit ediliyor" ifadelerini kullandı.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partilileriyle buluştu. Anayasa referandumu hakkında bilgiler aktarıp 'evet' mesajı veren Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da esprili bir şekilde yüklendi. Türkiye'nin artık kabuğunu kırdığını ve hedefin Cumhurbaşkanlığı sistemi olduğunu anlatan Eroğlu, rejim değişikliği tartışmalarına da şu sözlerle karşılık verdi:"CHP diyor ki 'bu rejim meselesi, rejim değişikliği.' Rejim değiştiği yok. Onlar herhalde rejimi karıştırdı. Cumhuriyet düzeni zaten kurulmuş, devam ediyor. Anayasada demokrasi tamam, ona bir şey diyen yok. 18 maddede onu ima eden bir husus da yok. Sayın Kılıçdaroğlu Allah aşkına şu 18 maddeyi bir vakit ayır da oku bakalım. Madde madde diyemiyor çünkü hepsi makul, Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin istikrar ve istikbali için gerekli. O bakımdan 'evet' diyoruz. Okursa o da 'evet' diyecektir sandığa gidince. Veya yanlışlıkla 'evet'e vurur. Kağıthane'ye Kağıttepe demişti sonra o listede ismi yoktu."Bakan Eroğlu daha sonra 4 tesisin açılışını yapmak üzere İmamoğlu ilçesine hareket etti.