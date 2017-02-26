26.02.2017 17:05:48

Bakan Eroğlu Gaziosmanpaşa'yı ağaçlandırma sözü verdi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımıyla Gaziosmanpaşa Meydanı'nda 10 bin çam fidan dağıtıldı. Törende konuşan Bakan Eroğlu, Gaziosmanpaşa'yı ağaçlandırma sözü verdi.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımıyla Gaziosmanpaşa Meydanı'nda 10 bin çam fidan dağıtıldı. Törende konuşan Bakan Eroğlu, Gaziosmanpaşa'yı ağaçlandırma sözü verdi.Gaziosmanpaşa'da "7 den 77'ye Yeşil Gaziosmanpaşa" sloganıyla 10 bin fidanın dağıtımı için tören düzenlendi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da ilçe meydanında düzenlenen törene katıldı.Gaziosmanpaşa'da 2019'a kadar 500 bin fidan dikilecekTörende halka hitap eden Bakan Eroğlu, bakanlığın yaptığı ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Gaziosmanpaşa'nın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, 2019 yılına kadar Gaziosmanpaşa'yı ağaçlandırma çalışmaları için talimat verdi.Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında vatandaşlardan da yardım isteyen Eroğlu, "Yeşil Gaziosmanpaşa, çiçek gibi Gaziosmanpaşa hayalimizdi gerçek olacak. Hedefimiz 2019 yılına kadar Gaziosmanpaşa'ya 500 bin fidan dikilecek. Sevgili kardeşlerim sizler de bu konuda yardımcı olursanız, dikilecek yerleri söyleyin, belediyemize söyleyin" dedi.Eroğlu ayrıca 16 Nisan referandumu hakkında da konuştu. Gaziosmanpaşa'dan güçlü bir 'evet' beklediğini ifade eden Eroğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:"İnşallah 16 Nisan'da da Gaziosmanpaşa'dan gümbür gümbür bir 'evet' bekliyoruz. Büyük Türkiye için 'evet' diyoruz, küresel bir güç için 'evet' diyoruz ve artık koalisyon dönemlerine son vermek için 'evet' diyoruz."Törende ayrıca Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da konuştu. İlçede hayata geçirilen yeşillendirme çalışmaları hakkında konuşan Usta, ana caddelerin ağaçlandırılması projesine bakanlığın da destek verdiğini söyledi. Proje sonunda Gaziosmanpaşa'nın daha da yeşilleneceğini kaydeden Usta, "İlçemizde son bir yılda başlayan ana caddeleri ağaçlandırma projesi Sayın Bakanımızın bize desteği ile beraber çok güçlü bir şekilde inşallah bu yıl sonuna kadar Gaziosmanpaşa ilçemizde güzel bir yeşillik alan oluşmuş olacak" ifadelerini kullandı.Projenin ilk fidanını Bakan Eroğlu diktiKonuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve beraberindeki protokol üyeleri vatandaşlara fidan dağıttı. Daha sonra ilçedeki tüm okulları kapsayan 'Okullar Yeşille Hayat Bulsun' projesi kapsamında pilot okul olarak Plevne Anadolu Lisesi'nde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın katılımlarıyla fidan dikildi.