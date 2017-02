19.02.2017 19:08:07

Bakan Eroğlu Edirne'de

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ergene Nehri'nde yüksek çıkan siyanür miktarının yanlış ölçüm yapılmasından kaynaklandığını söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ergene Nehri'nde yüksek çıkan siyanür miktarının yanlış ölçüm yapılmasından kaynaklandığını söyledi.Edirne Valiliği ziyareti sonrası basın toplantısı düzenleyen Bakan Eroğlu, kent genelinde yapılması planlanan projeler, Trakya Gelişim Projesi (TRAGEP) ve Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.Bakan Eroğlu, Edirne'ye en çok yatırım yapılan bakanlığın Orman ve Su İşleri Bakanlığı olduğuna değinerek, "Edirne'ye en çok yatırım yapan bakanlık biziz. Buraya her gelişimizde yatırım ve müjdelerle geliyoruz. 11 tesisin temelini atacağız bugün. Bunların içinde söz verdiğimiz sulamalar ve dere ıslahları var. Bu 11 tesisin içinde özellikle taşkın koruma var 12 tesisin olduğu. Biz bunları bir paket yaptık 1 gibi sayıyoruz. Aslında toplam 22 tesis" dedi."Edirne'ye müjdelerle geldik"Edirne'ye her gelişlerinde müjde ile geldiklerine değinen Bakan Eroğlu, "Her gelişte burada müjde veriyoruz. Buraya bir yatırım olmadan gelmek bize de yakışmaz. Sonuçta dedemin ruhu rahatsız olur diye düşündüm. Buraya gelirken 26 tane de müjdeyle geldik. En son geçen sene 20 Mart'ta gelmişim. O zamandan bu yana 101 müjde vermişiz 1,9 Milyar Lira'lık. Bu 101 müjdenin 70'ini zaten hayata geçirmişiz. Bugünkü yatırım müjdelerimizle birlikte toplam 127 müjde oluyor 2 milyar tutarında. Bugünkü 26 müjdenin 20'si DSİ'ye, 4 Orman Müdürlüğü'ne 1 tane Doğal Koruma ve Parklar, 1 tanesi de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait. Dolayısıyla bugün bakanlığı kapattık, bütün genel müdürlerimiz, bölge müdürlerimiz ve şube müdürlerimiz hepsi burada" ifadelerini kullandı."Ergene'de siyanür miktarı yanlış ölçülüyor"Bir gazetecinin 'Ergene Nehri'nin temizliği ve nehir içerisindeki siyanür miktarının artışı' ile ilgili sorusuna Bakan Eroğlu, "Siyanur miktarı yanlış ölçmeden kaynaklanıyor. Siyanur konsantrasyonu limitlerin çok aşağısında. Diğer sanayiden kaynaklanan problemlerde de, artık sanayi Ergene nehrine atık sularını vermeyecek. Çok ileri atık su arıtma tesisleri kuruyoruz. İnşallah 2018 yılı Eylül ve Ekim ayında tamamı bitecek. Onlar da direk Marmara Denizi'nin dip akıntısına verilecek. Zaten şu an kimyasal oksijen ihtiyacı dediğimiz kirlilik parametresi 800 mg/lt'den 200'e indi şu anda. 4'te bir oranda indi. Yeterli mi değil? Biz onu şu anda 50'ye indirmek için çalışma yapıyoruz" şeklinde cevap verdi."Kanal Edirne'de kullandığımız iş makineleri Fetö'cü hainleri engelledi"Temel atma ve sertifika dağıtım töreninde Kanal Edirne projesi ve yapım süreci ile ilgili bilgiler veren Bakan Eroğlu, "Kanal Edirne'nin şu anda yapılmasını bizzat Trakya'yı karış karış dolaşmaya, projeyi bilmeye borçluyum. Geldim baktım, kardeşim dedim şuradan açalım bir kanal, bağlayalım Meriç'i ana nehre. Bütün makineleri bu kanalın yapımına sevk ettik ve şu anda yıldırım hızıyla yürüyor. Fakat ben size teşekkür borçluyum. Bu dev makineler 15 Temmuz'da özellikle bütün yolları kapattı ve FETÖ'cü hainlerin çıkışını engelledi. Edirne 15 Temmuz'da da tarihimizin en kanlı ve alçak terör örgütüne burada geçit vermemiştir. Bu nedenle size teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."Rejim falan değişmiyor sadece yönetim sistemi değişiyor"Yaklaşan referandum takvimi ile ilgili de konuşan Bakan Eroğlu, "Benim de sizden bir ricam var. Yatırımı hep bizden istiyorsunuz ama benim köyüm bile sandığa gidince bizi unutuyor. 16 Nisan'da bir halk oylamasına gidiliyor. Rejim falan değişmiyor. Rejim yerli yerinde. Cumhuriyet'e, demokrasiye, bayrağımıza, devletimize ve milletimize biz sahip çıkıyoruz. Rejim falan değişmiyor sadece yönetim sistemi değişiyor. O da çok başlılıktan, hızlı karar alan istikrarlı bir yönetim sistemi geliyor" dedi."9 ayda bakan, bakanlığın giriş kapılarını öğrenemiyor"Bakan Eroğlu, yeni anayasa değişikliği sonrası ülkede güven ve istikrarın artacağına değinerek, "Bakın elimde rakam var. Amerika'da 237 yılda 45 başkan gelmiş. Türkiye'deyse 93 yılda 65 hükümet kurulmuş. Ortalama bir hükümet ömrü kaç ay 16 ay. Bizim gibi uzun dönem bakanlık yapanları düşerseniz 9 ay. 9 ayda bir bakan bakanlığın hangi kapısından hangi kapısından çıkacağını öğrenemez. Büyük yatırımlar yapamaz. Zaten hükümet kurulurken dikkat ederseniz, Cumhurbaşkanı kabineyi kuruyor. Sonra mecliste hükümetle alakalı rapor okunuyor. Sonrasında güven oylaması var. Aradan geçiyor 2 ay. Daha sonra bakan birkaç bakanlığı tanıyana kadar süre doluyor, bir şey yapamıyor. Dolayısıyla istikrar için 16 Nisan'da 'evet' diyoruz" dedi.Bakan Eroğlu ve beraberindeki heyet, temel atma açılış töreninin ardından kura çekimi ile Orman Köylülerine sertifikalarını dağıttı. Yoğun sağanak yağışı altında gerçekleştirilen tören sonrası vatandaşlara ücretsiz olarak binlerce fidan dağıtımı yapıldı.Asker Hastanesi Şehitliği ziyaretiOrman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, valilik makamındaki törenlerin ardından 1. Balkan Savaşı'nda yaralanıp Edirne Asker Hastanesi'nde şehit düşen dedesi Mehmet Efendi için Asker Hastanesi Şehitliği'ni ziyaret edip karanfil bıraktı.Bakan Eroğlu, terörle mücadele konusunda kararlılık mesajı vererek, "Ülkemizin güneyindeki bütün illerimizin güvenliğini sağlamak için kahraman ordumuz Fırat Kalkanı operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. El Bab'tan sonra geriye kalan hedefteki alanlar tamamen teröristlerden temizlenecek. DEAŞ, PYD, PKK, FETÖ gibi bütün terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemiz sürecek" dedi.