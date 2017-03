03.03.2017 16:57:16

Bakan Eroğlu: 'Denizli'ye 3 milyar TL tutarında yatırım yapıyoruz'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarette Denizli için açıklanan 183 milyon liralık yatırım sevinçle karşılanırken, Bakan Eroğlu, "Bugün 183 milyon TL'lik bir yatırımla Denizli'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete, Bakan Eroğlu ve Bakan Zeybekci'nin yanı sıra eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile davetliler katıldı. Başkan Zolan, ziyarette yaptığı konuşmada, Bakan Eroğlu'nun göreve geldiği andan itibaren her zaman büyük yatırımlar konusunda önlerini açtığını ve büyük yatırımlar yaptığını belirterek, "Buraya en çok yatırım yapan Bakan olarak sizi görüyoruz. Rakamlar da öyle gösteriyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah'ım sizlere sağlık versin, bu güzellikle artarak sürsün. Yarınımız daha güzel olsun" dedi."Denizli'ye 3 milyar TL'lik yatırım yapıyoruz"Bakan Eroğlu, 3 yerde büyük temel atma merasimi yapmak için Denizli'ye geldiklerini belirterek, "Bugün Denizli'de 16 tane tesisin temelini atıyoruz. Yaklaşık 90 milyon TL'lik yatırımla geldik. Ayrıca 93 milyon TL'lik yatırım müjdesi getirdik. Dolayısıyla bugün 183 milyon TL'lik bir yatırımla Denizli'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Denizli için çok büyük düşündüklerini vurgulayan Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:"Denizli'ye hükümetimiz çok önem verdi. Denizli bizim için başımızın tacı bir ilimiz. Bu bölgenin evladı olmam dolayısıyla, Nihat Beyle, daha önceki bakanlarımızla ve milletvekillerimizle güzel çalışmalar yapıyoruz. Şu ana kadar hükümetimiz 11 milyarlık bir yatırım yapmış. Birinci sırada biziz 2,5 milyar TL ile birinci sıradayız. Ama bu seneki yatırımlara birlikte 3 milyar TL'yi geçiyor. Denizli'ye 3 milyar TL'lik yatırım yapıyoruz.""Birlikte güzel işler yaptık'Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Belediye Başkanlığı döneminde muhteşem şeyler başardığını anlatan Bakan Eroğlu, "Başarılarından dolayı Bakan oldu. İnşallah ihracatımızı 2023 yılında 500 milyar dolara yükseltecek Bakanımız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız da güzel hizmetler yaptı. Milletvekillerimiz candan. Şimdi Osman kardeşim benim can kardeşim. Can kardeşimle gurur duyuyorum. Ne isterse yapıyoruz. Birlikte güzel işler yaptık" diye konuştu.Başkan Osman Zolan ise, "Sayın bakanım bugün günlerden Denizli. Buradan ayrıca Denizli'ye kazandırdığınız Akdağ Tabiat Parkı için teşekkür ediyorum. Bu bölge çok güzel olacak. Işıklı Gölü ve çevresi ile Gümüşsu Şelalesi'ni de ayağa kaldıracağız. Sayın bakanım o güzel bölgemizi doğa turizmine kazandıracağız" dedi.