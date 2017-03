03.03.2017 17:05:17

Bakan Eroğlu: 'Denizli'nin 2070 yılına kadar içme suyu sorunu çözüldü'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Akbaş Barajı ile Denizli'nin 2070 yılına kadar içme suyu sorunu çözüldüğünü söyledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, "Yeni sistem uçları ortaya toplayacak solda ve sağda herkes bu millete hizmetkar olmak için ortaya gelecek" dedi.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri Toplu Temel Atma Töreni ve Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları Dağıtım Programına katıldı.Pamukkale Üniversitesi Konferans Salonunda, 'Denizlinin Bereketli Toprakları Suya Kavuşuyor' sloganıyla 68 milyona malolacak olan 12 tesisin de içinde yer aldığı törende konuşan Bakan Eroğlu, vatandaşa hizmet etmenin kendileri için ibadet etmek gibi olduğunu vurguladı."Denizli ile yatıyor Denizli'yle kalkıyoruz" diyen Bakan Eroğlu, "Eskiden aman ormancı vardı, şimdi canım ormancı var. Orman köylümüze ne istiyorsa desteği veriyoruz, verdiğimiz ağacın 3 yıllık masrafı bizim. Geliri 49 yıllığına sizin. Millet güçlüyse devlet güçlü olur. Eskiden ormana girdiğin zaman traktörle girsen el koyulurdu. Ama şimdi gel benim canım ormancım diye, orman köylüleri ormancı ile hasım değil hısımdır. Bugün bakanlığın kapısını kapattık, tüm müdürlerimiz burada. 100 milyonluk yatırımın yanında, bir de 95 milyonluk 21 müjde getirdik" ifadelerini kullandı."Zengin turistin yüzde 10'una talip"Denizli'nin tabiatı ile turizmden de pay alması gerektiğini kaydeden Bakan Eroğlu, "Denizli'de master planı hazır. Buraya her gelişinde 10 bin dolar bırakacak turisti getireceğiz. Antalya'ya gelen zengin turistin en azından yüzde 10'unu Denizli'ye çekeceğiz" dedi."Bu bir rejim değişikliği değil"Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında da konuşan Bakan Eroğlu şöyle konuştu:"16 tesis, Denizli'den yüzde yüz. Sizlerden tam destek bekliyoruz. Bu bir rejim değişikliği değil hükümet sistemi. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Geçmişteki 17 aylık hükümetler yatırım yapabilir mi düşünebilir mi? Ancak ben ne zaman düşerimi düşünür. Biz gençlerimize güveniyoruz, onlar geleceğimizin teminatı. Gençlerin istiklali, milletimizin istiklali için 'Evet.'""Denizli'ye 11 milyarlık yatırım yapıldı"Ege Gelişim Projesi (EGEGEP) hakkında da bilgiler veren Bakan Eroğlu, "2019 yılı sonuna kadar EGEGEP, 31 Aralık 2019 saat 16:59'a sona erecek. Bakalım bunu sabah namazına çekebilecek miyiz?Akbaş Barajını 15 Temmuz 2018'de bitiriyoruz. 2070 yılına kadar Denizli'nin içme suyu sorunu çözülecek. Bu proje kapsamında 35 tane baraj ve gölet, 80 sulama tesisi, 94 dere ıslahı, 10 bal ormanı diğer tesisler yapacağız. 11 milyar TL'lik yatırımı Denizli'ye hükümet olarak getirdik. 3 milyarlık bölümü ile yatırımda birincilik Orman ve Su İşleri Bakanlığına aittir. Orman köylülerimize hayvancılık ve gelir getirici ağaç alanında destek veriyoruz" dedi."Gezi olayları, 17-25 Aralık olayları. 28 Şubat'ı yaşatanlar, bu hastalıklı sistemi istiyorlar"Programda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, "Bu millete hakim olmak, yönlendirmek, hükmetmek değil, bu millete hizmet etmeyi ilke edinen bir anlayış geldi. Recep Tayyip Erdoğan geldi. 'Denizli hakettiğini alacak' dedik. Denizli hak ettiğini aldı mı? Denizli bugün bırakın Ege'yi dünyada parmakla gösterilen bir şehir haline geldi. 2001-2002'de milletim başındakiler birbirlerine anayasa kitapçığına atarken, bir gecede bankalar battı hepsinin bedelini millet ödedi. O günden bugüne Türkiye dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi haline geldi. Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisiyiz. Dünyada hızlı treni olan 7 ülkeden biriyiz. İki tane birden nükleer santral, havalimanı, köprüler gibi insanlık tarihin en büyük projelerini hayata geçirerek, çok olduk tabi. Gezi olayları, 17-25 Aralık olayları. 28 Şubat'ı yaşatanlar, bu hastalıklı sistemi istiyorlar" ifadelerini kullandı."Her gelen yüzde 51'le gelecek"16 Nisan referandumunun sadece AK Parti'nin meselesi olmadığını aktaran Bakan Zeybekci, "Bu milli bir meseledir. 16 Nisan günü Recep Tayyip Erdoğan seçmeyecek, AK Parti'ye oy vermeyeceksiniz. Eşit olan bir kural koyacaksınız ki seçime giderken kendi aranızda, 'Ne olur seçimin sonucu' diye konuşmayacak. Kim gelirse gelsin yüzde 51'le gelecek. Aynı kural sağ için de sol için de geçerli olacak. Uçları ortaya toplayacak solda ve sağda herkes bu millete hizmetkar olmak için ortaya gelecek. CHP yüzde 25'lere sıkışıp kalmayacak. Siyaset huzur ve hizmet için olacak. 7 Haziran bir daha yaşanmayacak. Kurlarla oynanmayacak. Bırakın diğerlerinin ne söylediklerini. Neymiş Suriyelilere ev yapacakmışız. Yalan üretecekler, iftira atacaklar. Siyaseti yalan için mübah görüyorlar" dedi.Bakan Zeybekci "15 Temmuz darbe girişiminin bir daya yaşanmaması için, IMF'den ekonomi bakanı gelmemesi için, bu ülkede toplanan vergilerin faize gitmemesi için, muasır medeniyetin daha ilerisine geçmek için ne diyoruz,' Evet'." ifadelerini kaydetti."Vatandaşın derdiyle dertleniliyor"Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, eskiden yatırımların hep yarım kaldığını aktararak, "Binlerce yarım kalan yatırımları tespit ettik. Ama şimdi yatırımların nasıl açıldığını bile fark etmiyoruz. Bu kadar yatırım neden yapılmıyordu da şimdi yapılıyor. Siyasetçisinden, bürokratına kadar gününe gün edinen değil, vatandaşın derdiyle dertlenen kadrolar varsa Türkiye'nin geleceği açıktır" diye konuştu."Artık su berekete akıyor"AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, AK Parti'nin hizmette kendisiyle yarışan bir parti olduğunu söyleyerek, "Su akar köyü bakar, yıllarca böyle oldu. Ama artık öyle değil. Artık su berekete verimliğe enerjiye ürüne akıyor. Köylülerimizin hizmetine sular akıyor. AK Parti hizmette kendisi ile yarışan bir partidir. 'Daha fazlasını nasıl üretiriz' diyen bir parti. Biz millete efendi olmaya değil, biz millete hizmetkar olmaya gelen bir aileyiz. Bir tarafta ülkemiz imar ediliyor. Eski Türkiye ve yeni Türkiye. Bundan 30 yıl önce bir doktor olarak söylüyorum, enjektörleri kaynatarak kullanıyorduk. Kullan-at neden enjektör olmadığını kendime soruyordum. Artık bugün sağlık alanında da dünya ile yarışan bir ülkeyiz. Artık bütün ormanlarımız, sularımız heba olan bir ülke olan değil, her şeyi değerlendiren bir ülkeyiz. Artık ormancılarımızla, ormanlarımızdan hizmet alan köylünün dost olduğu Türkiye var. Artık aman ormancı değil canım ormancı diyoruz" dedi."Denizli'den gür bir 'Evet'"Daha kurumsal bir demokrasi için AK Parti'nin adımlar attığını dile getiren Ramazanoğlu, "1982 anayasasını değiştirip inşallah 16 Nisan'da daha özgür, daha demokratik, dünya liginde daha önde olan bir Türkiye için 'Evet' diyeceğiz. Denizli'den inşallah gür bir 'Evet' çıkaracağız" ifadelerine yer verdi."Suyu ve toprağı koruyoruz"AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, bugün icraatın konuştuğunun altını çizerek, çevreyi, suyu, toprağı korumanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.Özkan, "Halktan kopuk cumhuriyet olmaz. Medeniyetimizi maddi ve manevi kalkındıracağız. 16 Nisan'da 'Evet' diyeceğiz" dedi."Denizli'nin 2070 yılına kadar su sorunu çözüldü"Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bugün günlerden Denizli. Veysel Eroğlu Bakanımız, belediye olarak ne talep edildiyse ne fazlası varsa destek verdi. Millete birlikte hizmet ediyoruz. Denizli'de güzelliklerin yer almasına siz öncülük ettiniz. Denizli'de kayak merkezi, göletler varsa bakanlarımızın imzası var. Akbaj Barajı su tutmaya başladı, bu barajla kentin 2070 yılına kadar içme suyunu güvence altına alacak. Buradaki arıtma tesisini de Orman ve Su İşleri Bakanlığımız yapacağının müjdesini verdi. Bu 16 tesis bize bir şeyler hatırlatıyor. 16 Nisan'da hep beraber 'Evet' diyeceğiz. Ülkemizin de güzel yürüyüşünün başlangıcını yapacağız" diye konuştu."Arıtma tesisinin talimatı verildi"Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, 1954 yılından bu yana faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlatarak, son 14 yılda 6 bin 447 tesis inşa etiklerini bunun 423'ünün baraj olduğunu kaydetti.Denizli'ye 148 adet proje yaptıklarını belirten Acu, "Bu projelerle suyu etkin kullanıyoruz. Denizli'nin içme suyuyla ilgili 2020 yılına kadar su sıkıntısı yok ama B planımız da var. Arıtma tesisinin de talimatı verildi. Ege Gelişim Projesi (EGEGEP) projesi kapsamındaki tüm yatırımları 2019 yılı sonunda faaliyete geçirmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu."Ormanlar tarımın sigortası"Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, ormanlara gelir getirici türleri beraber dikeceklerini ve 49 yıllığına gelirini vatandaşa bırakacaklarını söyledi.Kırsal kalkınmanın yerinde başlayacağını dile getiren Üzmez, "Ormanlar tarımın sigortasıdır. Toprak en büyük zenginliğimiz. Köylüyle hasım değil hısım oluyoruz. Siz masraf edeceksiniz biz ödeyeceğiz. Arı, süt koyunculuğu, seracılık ve her türlü ekonomik faaliyetlerde orman teşkilatı yanınızda yeralacak. Kredilerden faiz bile almayacağız. Babası oğluna yapmaz bu desteği. Sen de bir kere meyve veren ağlarımızı dikelim" diye konuştu.Konuşmaların ardından tesislerin temeli atıldı ve köylülere sertifikaları verildi.