09.02.2017 15:57:36

Bakan Eroğlu 5'inci Gümüşhane Tanıtım Günleri'nde

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 'Gümüşhane geçmişte unutulmuş bir ildi ama şimdi artık bütün dünyada tanınan bir il haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Gümüşhane için ne gerekiyorsa yap' demişti. Biz de hakikaten çok şey yaptık' dedi.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Gümüşhane geçmişte unutulmuş bir ildi ama şimdi artık bütün dünyada tanınan bir il haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Gümüşhane için ne gerekiyorsa yap' demişti. Biz de hakikaten çok şey yaptık" dedi.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 5'inci Gümüşhane Tanıtım Günleri'nin açılışına katıldı. Bakan Eroğlu, açılış öncesi stantları gezdi. Aşıklar, Ozanlar ve Şairler standında Bakan Eroğlu'nu karşılayan Aşık Kul Nuri, saz çalıp, türkü söyledi.Bakan Eroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü standında ise beraberindeki heyetle birlikte yöresel kıyafetler giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Eroğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünün standında, vatandaşlara kuş evi hediye etti.Açılış konuşmasını yapan Bakan Eroğlu, Gümüşhane'nin saklı bir cennet olduğunu belirterek, Gümüşhane'nin fahri hemşehrisi olduğunu kaydetti. Gümüşhane'yi ve insanlarını çok sevdiğini dile getiren Eroğlu, "O kadar güzel bir şehir ki seyretmeye doyum olmuyor. İnsanlarla sohbet etmeye doyum olmuyor. Gümüşhane ile ne kadar gurur duysak azdır" şeklinde konuştu."Gümüşhane geçmişte unutulmuş bir ildi ama şimdi artık bütün dünyada tanınan bir il haline geldi" diyen Eroğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Gümüşhane için ne gerekiyorsa yap' demişti. Biz de hakikaten çok şey yaptık. Hükümetimiz, Gümüşhane'ye şu ana kadar 7 milyar liralık yatırım yaptı. Gümüşhane'de en çok yatırım yapan Bakan olmanın gururu bende. Yaklaşık 2 milyar lirada şu anda, 3 baraj inşa ettik. Ama Allah nasip ederse bunu 43'e çıkaracağız. 35 sulama tesisi tamamlanacak. Derelerin sayısını 30'dan 58'e çıkaracağız."Bakan Eroğlu, bakanlığın çalışmalarına değinerek, şu ana kadar 14 milyon fidanın toprakla buluştuğunu, hedefin ise 23 milyon olduğuna vurgu yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 bin köye 5 bin gelir getirici orman kurulması talimatını verdiğini hatırlatan Bakan Eroğlu, bu talimat doğrultusunda Gümüşhane'de 52 köyde, ceviz, badem, dut, kuşburnu, iğde, mahlep gibi gelir getirici türleri dikeceklerini bildirdi.Bakan Eroğlu, "Gümüşhane'deki tabiat turizmini bütün dünyaya açmak istiyoruz. Master planı hazır. Bu konuda önemli adımlar attık. Dünyada cenneti görmek istiyorsanız gelin Gümüşhane'ye" dedi.