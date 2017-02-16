16.02.2017 20:00:27

Bakan Eroğlu: '16 Nisan milletimizin tarihinde bir dönüm noktası olacak'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'de istikrarın sağlanması, ülkenin daha güçlü olabilmesi için bir anayasa değişikliğinin şart olduğunu belirterek, 'Biz büyük bir ülkeyiz. Milletimizin istikbali ve istikrarı için, büyük hedeflerimizin gerçekleşmesi için yani 2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için Anayasa değişikliği şart. Bu bakımdan gerçekten 16 Nisan Milletimizin tarihinde bir dönüm noktası olacaktır' dedi.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'de istikrarın sağlanması, ülkenin daha güçlü olabilmesi için bir anayasa değişikliğinin şart olduğunu belirterek, "Biz büyük bir ülkeyiz. Milletimizin istikbali ve istikrarı için, büyük hedeflerimizin gerçekleşmesi için yani 2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için Anayasa değişikliği şart. Bu bakımdan gerçekten 16 Nisan Milletimizin tarihinde bir dönüm noktası olacaktır" dedi.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Osmaniye'de yapılacak olan toplam tutarı 64 milyon lira olan 8 adet yatırımın temel atma törenine katıldı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Eroğlu, Osmaniye ile bir gönül bağı olduğunu belirterek Osmaniye'ye yapılacak olan yatırımların devam edeceğini müjdeledi.Yatırımların her alanda hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Eroğlu, bu yatırımların hızlı yapılması, hızlı karar alınması için bir Anayasa değişikliği yapılmasının şart olduğunu belirtti. Yeni anayasa ile devlet işlerinin daha hızlı yapılacağını ifade eden Eroğlu, "Türkiye gibi istikrarsız bir ülke yok. Düşünebiliyor musunuz işte hesap edin 10923'ten 2013'e kadar olan süreyi. Kaç hükümet kurulmuş. Şu anda 65. Hükümet dönemindeyiz. Türkiye'de bir hükümetin ömrü kaç ay biliyor musunuz? Ortalama 16 17 ay. İşte bu şekilde sürekli hükümetin değişmesi, sürekli seçim yapılması memlekette istikrar olduğunu gösterir mi? Göstermez. Bakınız İtalya koalisyonu yasakladı. Bu durum dolayısıyla koalisyon pazarlıklarına sebep oluyor. Bakınız ben işi bilen bir adam olsam o 18 ayda ne yapacağım ya" diye konuştu.Devlet Bahçeli'nin desteği ve Başbakan Binali Yıldırım'ın girişimleri ile 18 maddelik bir anayasa değişikliği teklifinin meclise sunulduğunu belirten Eroğlu, "Biz büyük bir ülkeyiz. Milletimizin istikbali ve istikrarı için, büyük hedeflerimizin gerçekleşmesi için yani 2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için Anayasa değişikliği şart. Bu bakımdan gerçekten 16 Nisan Milletimizin tarihinde bir dönüm noktası olacaktır. Artık kararlı, istikrarlı bir yönetim, hızlı kararlar alan, hızlı yatırımlar yapan, Türkiye'yi büyüten bir sisteme dönüşüyoruz. Bu bir rejim değişikliği falan değil. Asla rejimle alakası yok. Rejim aynı Cumhuriyet ile Demokrasi ile devam ediyoruz. Bu sade ve sadece Hükümet sistemi değişikliği" dedi.Gençlere şans verilmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Neymiş efendim gençler çoluk çocukmuş. 18 yaşına niye indirdiniz diye soruyorlar. 18 yaş yok ki. 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 yaşları da var. Ne kadar seçmen var biliyor musunuz? 8 milyon. E bu gençler çelik çomak peşinde mi oynasın? Milletini düşünsün, devletini düşünsün, istikbalini düşünsün yahu. Sevgili gençler onlar size güvenmeyebilir. Siz geleceğimizin teminatısınız. Biz sizlere güveniyoruz."Yeni anayasa değişikliğindeki maddeleri kimsenin okumadığını, sadece rejim değişikliği algısı yarattıklarını belirten Eroğlu, "Kimse maddeleri okumuyor. Kılıçdaroğlu, sen de bir maddeleri oku. Zaman ayır da maddeleri bir oku Allah aşkına. Maddeleri bilmiyor kimse. Sadece bir rejim değişikliği, tek adam, yasama organı etkinsiz hale gelecekmiş falan. Önce maddeleri okuyun bir anlayın" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından yatırım planları içerisinde yer alan 8 planın toplu temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene katılan orman köylüsü vatandaşlara kura yöntemi ile gelir getirici tür fidan alanları dağıtımı yapıldı.Buradaki törenin ardından Osmaniye Valiliğine geçen Eroğlu, daha sonra belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.