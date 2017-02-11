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Bakan Elvan: 'Yeni Anayasa ile engelli koşu kalkacak, engelsiz koşu başlayacak'
11.02.2017 16:11:40

Bakan Elvan: 'Yeni Anayasa ile engelli koşu kalkacak, engelsiz koşu başlayacak'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 'Yeni Anayasa ile engelli koşu kalkacak, engelsiz koşu başlayacak' dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Yeni Anayasa ile engelli koşu kalkacak, engelsiz koşu başlayacak" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, cazibe merkezi ile ilgili bilgilendirme toplantısı için Elazığ'a geldi. Elazığ'da ilk önce valiliği ziyaret eden Bakan Elvan'ı, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ömer Serdar, Metin Bulut ve Ejder Açıkkapı, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ile birlikte kamu kurum müdürleri karşıladı. Şeref defterini imzalayan ve Vali Zorluoğlu'ndan brifing alan Bakan Elvan daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli merkezlerinden birisinin Elazığ olduğuna vurgu yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Elazığ doğu ile batı arasında kavşak nokta diyebiliriz. Elazığ sanayi kültürü en eski olan ve geçmişten ciddi alt yapısı oluştuğunu görüyoruz. Cazibe merkezi programı ile Elazığ'ı inşallah şahlandıracağız. Özellikle sanayi anlamında çok ciddi yatırımları Elazığ'a kazandıracağız. Bu yönde de çok büyük bir talep söz konusu" dedi.

"Engelli koşu kalkacak, engelsiz koşu başlayacak"

Türkiye'nin önüne onca engeller konulmasına rağmen hızla büyüyüp, kalkındığını belirten Bakan Elvan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelişmiş ülkeler büyümesini aşağı çekerken, biz büyümeye, gelişmeye devam ediyoruz. Biz gerçekten koşuyoruz ama nasıl koşuyoruz, engelli koşuyoruz. Yeni anayasa değişikliği ile engelli koşu kalkacak, engelsiz koşuya gireceğiz ve daha hızlı bir şekilde ülkenin kalkınması için mücadele vereceğiz. Yeni hükumet sisteminde de milleti merkeze oturtuyoruz. Siyasetin, devletin merkezinde ve yine mecliste millet var. İster yasama, ister yürütme, ister yargı artık merkezde millet olacak. Dolayısıyla milletin vesayeti dışında hiçbir vesayeti kabul etmiyoruz, milletimiz ne derse bizim söyleyeceğimiz de odur. Biz bu konuda son derece hassasız. Son 15 yılda bizim elde ettiğimiz başarının sırrı da budur. Milletle bütünleşmemiz, derdiyle dertlenmemiz, isteklerini ve taleplerini kendimizin gibi görmemizdir. Dolayısı ile milletin bu kadar destek verdiğine şaşırmasınlar."

"Milletten, halktan korkan parti olur mu?"

Bir gazetecinin "CHP'nin referandum sürecindeki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu da cevaplayan Bakan Evlan, "CHP'nin tutumu açık değil mi? Milletten, halktan korkan bir parti olur mu? Şimdi şunu düşünüyorlar. Bu anayasa değişikliğini nasıl engelleyebilirim düşüncesindeler. Halka gitmekten niye korkar insan? Demokrasi de temel husus halkın dediğinin olmasıdır. Biz buna inanıyoruz. Halkımız ne derse başımızın üzerinde yeri var. Bizim temel farkımız o" diye konuştu.

"Sosyal medya ile işimiz yok, millet ne derse o"

AK Parti'nin son 15 yıldaki başarısı ve sırrı ile özellikle ana muhalefet partinin başarısızlığı konusunda bazı araştırma şirketlerin araştırma yaptığını duyduğunu söyleyen Bakan Elvan, "Şunu söylemek istiyorum. Halkıyla, milletiyle dertlenmeyen, derdine sahip çıkmayan, düşüncesini dikkate almayan, küçümseyen hiçbir kurum, hiçbir siyasi parti bu ülkeyi yönetemez, millet bunlara destek vermez. Ama halkın derdiyle dertlenip, bütünleşen bir parti güçlenerek büyüyerek bu ülkeye hizmet etmeye devam eder işte AK Parti de budur" şeklinde konuştu.

Hayırcıların sosyal medyaya yaptığı kampanyalarla ilgili soruya da Bakan Elvan, "Bizim sosyal medya ile falan işimiz yok, milletimiz ne derse o" cevabını verdi.

Elazığ'da 6'ncı bölge müjdesi

Cazibe merkezi iller arasında olan ancak teşvikte 4'üncü bölge olan Elazığ'ın 6'ncı bölge isteğini dile getirilmesi üzerine açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, "Elazığ bugün 4'üncü bölge teşviklerinden yararlanıyor. Cazibe merkezi programını uygulamaya koyduk. Biz istiyoruz ki Elazığ sanayinin güçlü bir merkezi olsun. Elazığ herkes tarafından yatırım yapılmak istenen bir il olsun. Bunla ilgili çalışmalarımızı yaptık anlatacağız. Ama teşvik açısından sorarsanız hem cazibe merkezi programlarından yararlanacak, hem de organize sanayi bölgesinde yatırım yapan kardeşlerimiz 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanacaklar. Cazibe merkezinin dışında kalsa bile organize sanayi bölgesine yatırım yapıyorsa 6'ncı bölge teşviklerinden yeni yatırımcılar yararlanacak" dedi.

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