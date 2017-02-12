12.02.2017 23:27:53

Bakan Elvan ve Arslan, Ağrı'da Cazibe Merkezi Programına Katıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ağrı'da düzenlenen Cazibe Merkezi Programı bilgilendirme toplantısına katıldı.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ağrı'da düzenlenen Cazibe Merkezi Programı bilgilendirme toplantısına katıldı.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevin'de düzenlenen Cazibe Merkezi Programı bilgilendirme toplantısına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ağrı Valisi Musa Işın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca ve işadamları katıldı. Programda konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ülkemizin son 14 yıldır yakaladığı kalkınma hamlesiyle birlikte başka bölgelerde başka illerde kalkınmasını devam ettiriyor. Bizim ise o bölgelerle aramızdaki kalkınmışlık farkını giderme adına çok daha fazla çok daha hızlı yol almamız gerekiyor. Bu bilinçle hükümet olarak Sayın Başbakanımızın başkanlığında Ağrı dahil olmak üzere 23 tane ilin kalkınmışlık farkını gidermek, kalkınmayı hızlandırmak adına Cazibe Merkezleri adı altında bir program başlatıldı. Yaklaşık 4-5 aydır bunun ayrıntılarını değerli Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan çalışıyorlar. Hem bakanlığı çalışıyor, hem kendi şahsi tecrübesi de var Devlet Planlama Teşkilatından gelen o kültürle olağanüstü bir gayretle bu kalkınmışlık farkını gidermek adına projeler ortaya koyuyorlar. Şuana kadar konuştuklarımız hep teorik, hem kağıt üzerinde ama bugün değerli bakanımızı da dinlediğimizde gördük ki artık bundan sonra inşallah çok daha hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bu programlar, bu yatırımlar gerçekleştirilecek. Bunlarla birlikte hem bölgemizin sanayisinin, üretiminin, ekonomisinin büyümesi hem de çok önemsediğimiz istihdamın artması konusunda ciddi mesafeler alacağız" dedi.Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatlarıyla Cazibe Merkezi Programını başlattıklarını ifade eden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bugüne kadar Ağrı'dakilerin potansiyelini harekete geçirebildik mi? diye sorsak cevabı hayır. Elbette çok önemli kamu yatırımları gerçekleştirdik. On dört on beş yıl önce hayal dahi edemeyeceğimiz alt yapı yatırımlarını Ağrı'da yaptık. Sayın Başbakanımızın talimatıyla Cazibe Merkezi Programını başlattık. Bu programı diğer programlardan ve diğer teşvik tedbirlerinden ayıran çok önemli özellikler var. Bunlardan birincisi ve en önemli olarak gördüğüm husus yatırım yapmak isteyen yatırımcı ile devlet hükümet bizim kurumlarımız birlikte çalışacaklar. Yatırımı birlikte geliştirecekler" dedi.