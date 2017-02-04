04.02.2017 12:55:22

Bakan Elvan: 'Şanlıurfa 500 bin Suriyeliyi misafir ediyor'

ŞANLIURFA (İHA) â€' Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Şanlıurfa'da 'Türkiye'deki 3 milyon Suriyeli'nin 500 bini Şanlıurfa ilimizde yaşıyor' dedi.

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ŞANLIURFA (İHA) â€" Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Şanlıurfa'da "Türkiye'deki 3 milyon Suriyeli'nin 500 bini Şanlıurfa ilimizde yaşıyor" dedi.Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Valilik ziyaretinde Şeref Defterini imzaladı. Vali Güngör Azim Tuna Başkanlığında düzenlenen programa katılan Bakan Elvan Şanlıurfa'nın 'Şanlı' ünvanı üzerinden kurtuluşuna değinerek terör örgütlerine her zaman karşı durduklarını belirtti."Şanlıurfa kardeşlik diyarı"Bakan Elvan, Şanlıurfa'da 500 bin Suriyeli'nin yaşadığını ve dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rakamın olmadığını ifade ederek Şanlıurfa'nın insanlık ve fedakarlık ruhu ile Suriyeli kardeşlerine yer açtığını söyledi. Bakan Elvan, "Şanlıurfa fedakarlık ve insanlık bağı olan bir şehrimiz. Bugün Şanlıurfa'da 500 bin Suriyeli kardeşimiz misafir ediliyor. Şanlıurfa halkı ve bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti 500 bin kardeşine kucak açtı. Ve bu kardeşlerimizde huzur içerisinde yaşıyor. Dünyanın hangi yöresinde hangi bölgesinde 500 bin misafir ağırlanmaktadır. Türkiye'deki 3 milyon Suriyelinin 500 bini Şanlıurfa ilimizde yaşıyor" dedi."Şanlıurfa doğal haliyle bir cazibe merkezidir"Şanlıurfa'nın inanç turizminin başkenti ve Peygamberler şehri olduğunu söyleyen Elvan, "Şanlıurfa aşağı yukarı 12 bin yıllık geçmişi olan bir ilimizdir. Önümüzdeki günlerde inşallah Şanlıurfa Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olacak. Bu bölgenin en önemli merkezlerinden biri olacak. Son 14-15 yıldaki gelişmelere baktığımızda, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan sosyal destek programlarına varıncaya kadar gerçekten çok büyük yatırımlar yapıldı. Yine sağlıkta eksikliklerimiz yok mu? Var. Onları giderme yolunda da süratle yol almış bulunmaktayız. Yine Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden biri de Şanlıurfa'da yapılacak" ifadelerini kullandı."Harran Üniversitesi bölgede bilimin merkezi olacak"Harran Üniversitesinin bölgede bilimin merkezi haline getirileceğini söyleyen Bakan Elvan, "İstikrarsızlığa geçit yok. Gelişme için kalkınma için gece gündüz çalıştık, bundan sonrada çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Bakan Elvan ve beraberindekiler toplantının ardından valilikten ayrıldı.