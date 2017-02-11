11.02.2017 17:41:20

Bakan Elvan: Milletimizi daha fazla söz sahibi yapıyoruz

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, anayasa değişikliği ile milleti siyasetin merkezine oturttuklarını belirterek, milleti daha fazla söz sahibi yaptıklarını

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, anayasa değişikliği ile milleti siyasetin merkezine oturttuklarını belirterek, milleti daha fazla söz sahibi yaptıklarını kaydetti.Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, cazibe merkezleri bilgilendirme toplantısına katılmak için Elazığ'a geldi. Bakan Elvan, önce valiliği, daha sonra ise AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Ramazan Gürgöze'den çalışmalarına ilişkin bilgi alan Elvan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin birliğinden ve düzeninden asla taviz vermeden FETÖ, PKK, DEAŞ ve cümle terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edileceğini belirten Elvan, ayaklarına kim pranga oluyorsa bir bir temizleyip, yollarına devam ederek Türkiye'yi geleceğe birlikte hazırlayacaklarını ifade etti."MİLLETİMİZİ DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ YAPIYORUZ"Referandum sürecine girdiklerini anımsatan Bakan Elvan, "Nisan ayında bir bütün olarak Türkiye'nin daha hızlı kalkınması, büyümesi ve gelişmesi için hep birlikte 'evet' diyeceğiz. Güçlü Türkiye için 'ben de varım' ve 'biz de varız' diyeceğiz. Aslında biz anayasa ve mevcut hükümet sisteminde yapacağımız değişiklikle milletimizi siyasetin merkezine oturtuyoruz. Milletimizi daha fazla söz sahibi yapıyoruz. Milletimiz bir taraftan yürütmeyi seçecek ve yürütmenin başının kim olduğuna karar verecek, diğer taraftan meclisimizi de temsil edecek olan milletvekillerimizi seçecek. Çok daha hızlı karar alma süreçlerini başlatacağız" dedi."TÜRKİYE ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR KONUMA GELECEK"Yatırımların çok daha hızlı ve kısa sürede sonuçlanacağını anlatan Bakan Elvan, şunları kaydetti:"Özellikle dünyada belirsizliğin ve ciddi krizlerin yaşandığı bir dönemde güçlü liderliğin önemi daha da artıyor. 15 yıllık süre içerisinde ekonomik ve sosyal açıdan son derece zayıf olan Türkiye'yi güçlü konuma getirmiş olan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan referandumda Türkiye çok daha güçlü bir konuma gelecek. Ülkemiz hızlı büyüyecek ve refahımız daha artacak.""GÜÇLÜYÜZ VE GÜÇLÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"Hep halkla bütünleşip dertleştiklerini de dile getiren Elvan, "Halkımızın derdi neyse bizimde o oldu. Gerçek anlamda milli irade dediğimizde budur. Eğer hükümet bir yana millet bir yana giderse buna milli irade denmez. Bunun adına vesayet odaklarına hizmet denir. Ama AK Parti Hükümetleri döneminde milletle devlet bütünleşmiştir. Artık bu vesayet odakları tamamıyla ortadan kaldırılmıştır. Milletin gerçek sözcüsü AK Parti hükümetleridir. Biz güçlüyüz ve güçlü olmaya devam edeceğiz. Bizim inancımız tamdır. İnanıp da yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Yeter ki sizin o güçlü desteğiniz devam etsin. Buna da devam edeceğine inancımız tamdır" ifadelerini kaydetti.(Kamil Cankılıç / İHA)