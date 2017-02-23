23.02.2017 11:43:21

Bakan Elvan Mardin'de

Mardin'de bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, terörle sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Mardin'de bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, terörle sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.Cazibe Merkezi Programını iş adamlarına anlatmak için dün akşam Mardin'e gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'ye ve Mardin'e hizmet aşkıyla durmadan yola devam edeceklerini söyledi. Mardin'in bir medeniyet, kültür ve ticaret şehri olduğunu dile getiren Elvan, Mersin'den Habur'a uzanan güzergahın en önemli merkezlerinden biri olduğunu kaydetti. Mardin'in bir el sanatları ve üniversite şehri olduğunu ifade eden Bakan Elvan, şimdi de Mardin'i bir cazibe merkezi haline getirmek istediklerini aktardı. Elvan, "Bizler, Mardin'i önemli bir cazibe merkezi haline getirmek için kollarımızı sıvadık. Mardin, artık bir girişimcilik şehri oluyor. Mardin'in geçmişine baktığımızda çok kültürlü yönü öne çıkıyor. Dün de ifade ettim; Mardin 7 bin yıl önce bile 7 ayrı din 7 ayrı dil 7 ayrı kültür ile yaşayan bir şehir olduğu rivayet edilir. Onun için Mardin, bu bölgenin en önemli merkezlerinden bir tanesidir. Daha da önemlisi Mardin bir gönül şehirdir" dedi."Asla müsaade etmeyeceğiz"İstikrarı bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceklerine dikkat çeken Bakan Elvan, "Aramıza nifak sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Nasıl 15 Temmuz'da darbeci hainlere millet olarak, 81 il ve Mardin olarak müsaade etmedik, sizin oyunuzu çiğnetmedik, sizin emanetinizi yere düşürmedik ise bunsan sonra da çiğnetmeyeceğiz. Bunun için terör ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. Terörün de aramıza nifak sokmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu."Millet doğrudan hükümetini seçecek"Cumhurbaşkanlığı sisteminden bahseden Bakan Elvan, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanlığı sisteminde geçmişte yaşanan krizler yaşanmayacak. Sistemde hiçbir şekilde tıkanma olmayacak. Çünkü millet doğrudan hükümetini seçecek. Yüzde 50'nin üzerinde oy alan kişi artık hükümeti kurabilecek. 16 Nisan'da milletimiz bu anayasa değişikliğine güçlü bir şekilde evet diyecek ve Türkiye'nin önündeki bir engeli daha kaldırmış olacak."