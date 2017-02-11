11.02.2017 18:25:05

Bakan Elvan, Cazibe Merkezleri Programını anlattı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında iş adamlarının projelerinde, başından sonuna kadar yanlarında olacaklarını söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında iş adamlarının projelerinde, başından sonuna kadar yanlarında olacaklarını söyledi.Elazığ Valiliği ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Cazibe Merkezi Programı bilgilendirme toplantısına Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Ömer Serdar, Metin Bulut, Tahir Öztürk ve Ejder Açıkkapı, ETSO Başkanı İdris Alan ile diğer protokol üyeleri ve iş adamları katıldı.AK Parti hükümetlerinin Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına inanılmaz bir destek verdiğini vurgulayan Bakan Elvan, "Toplumda bir anlamda gelişme ve kalkınmasına sahip Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) sahibiz artık. Şu anda herhangi bir yasal düzenleme yapmak istediğimizde STK'larımız bizlere gelip bizlerin düşüncelerini aktarıyor ve kendileri için nasıl bir düzenleme yapılması gerektiğini aktarıyor" dedi.STK'ların, yörenin kalkınması, insan kaynaklarını geliştirilmesiyle birlikte vatandaşların sorunlarını ortadan kaldırıcı projeler geliştirdiğini aktaran Bakan Elvan, "Bu elbette kolay olmadı. Bunu yaparken önümüze o kadar çok engel kondu, ama biz o engelleri teker teker aştık. Önümüze bu tür engeller çıkmasın düşüncesiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini vatandaşlarımızın huzuruna getirdik. İnşallah vatandaşlarımız doğru kararını verecek ve bu ülkenin önünü açacak ve büyümesini kalkınmasını sağlayacaktır" diye konuştu.Cazibe Merkezleri Programı'nın diğer teşvik özelliklerinden ayrılan bir program olduğunu dile getiren Bakan Elvan, "Bu programda yararlanmak isteyen her bir iş adamımızın işin başından sonuna kadar yanında olacağız. Projeyi iş adamıyla birlikte gerçekleştireceğiz. İş adamımızın önüne bir engel çıkmışsa, o engeli biz ortadan kaldıracağız. Bu programın en önemli özelliklerinden birisidir. Bu programın diğer önemli bir özelliği ise her bir ilimize roller vermek istiyoruz. İlimizin belirli bir alanlarda ihtisaslaşmasını arzu ediyoruz. Bunu sanayinin hızla gelişebilmesi için istiyoruz" diye konuştu.Cazibe Merkezleri Programında yatırımcıların minimum 2 milyon TL'lik bir yatırım yapması gerektiğini belirten Bakan Elvan, "Bu yatırım tutarında da yüzde 30 öz kaynak istiyoruz. Yatırımın yüzde 70'ini kredi ile gerçekleştirilecek kalan yüzde 30'u öz kaynak ile gerçekleştirilecek. Bu bizim şartlarımızdan bir tanesidir. Bir başka şartımız ise bu destekleri 3 temel alana veriyoruz. Bu alanlar imalat sanayi, çağrı merkezleri ve veri merkezleridir. Bunların dışındaki alanlarda herhangi bir desteğimiz söz konu değildir" şeklinde konuştu.Konuşmanın ardından program Bakan Elvan'ın, yatırımcıların sorularını cevaplamasıyla sona erdi.