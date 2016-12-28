28.12.2016 08:51:51

Bakan Elvan: 'Cazibe Merkezleri Programımız için 15 milyar 412 milyon TL'lik ön talep Kalkınma Bankas'ına ulaştı'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Cazibe Merkezleri Programına gelen ön taleplere ilişkin sosyal medya hesaplarından değerlendirme yaptı.

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Cazibe Merkezleri Programına gelen ön taleplere ilişkin sosyal medya hesaplarından değerlendirme yaptı.Bakan Elvan, "Henüz ilan etmememize rağmen Cazibe Merkezleri Programımız için bugün itibariyle 15 milyar 412 milyon TL'lik ön talep Kalkınma Bankası'na ulaştı. Ön talepler şu an itibariyle 93 bin kişiye istihdam öngörüyor" dedi.