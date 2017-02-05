05.02.2017 11:36:01

Bakan Elvan Balıklıgöl'ü gezdi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Şanlıurfa'da Balıklıgöl ile müzeleri gezdi

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Şanlıurfa'da Balıklıgöl ile müzeleri gezdi.Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Vali Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının da eşlik ettiği Bakan Elvan, sabah namazını Dergah Camii'nde kıldı. Çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Bakan Elvan, Balıklıgöl'ü gezerek balıklara yem attı. Ardından Şanlıurfa Müzesi ve Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'ni gezen Bakan Elvan, yetkililerden bilgi aldı. Şanlıurfa programını tamamlayan Elvan, GAP Havalimanı'na giderek uçakla Ankara'ya hareket etti.