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Bakan Elvan: '3 kardeşimizi arama çalışmaları sürüyor'
30.12.2016 15:20:43

Bakan Elvan: '3 kardeşimizi arama çalışmaları sürüyor'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki sel felaketinde 2 can kaybı yaşandığını, 3 kayıp vakası bulunduğunu belirterek, kaybolan bu 3 kişiye yönelik olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Mersin ve Adana AFAD arama kurtarma ekipleriyle, emniyet ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki sel felaketinde 2 can kaybı yaşandığını, 3 kayıp vakası bulunduğunu belirterek, kaybolan bu 3 kişiye yönelik olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Mersin ve Adana AFAD arama kurtarma ekipleriyle, emniyet ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Bakan Elvan, Mersin'de dün, kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışın neden olduğu selin ardından hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Elvan, düzenlediği basın toplantısında, metrekareye 6 saatte 170 kilogramdan fazla yağış düştüğünü belirterek, bunun Mersin'in yılda aldığı toplam yağış miktarının üçte berine tekabül ettiğini söyledi.

Yağışların ardından sabah 06.00 sularında valiliğin tüm kamu kuruluşları ve belediyeler ile harekete geçtiğini, afetle birlikte 686 araç, 2 bin 347 personel ile müdahale yapıldığını ancak 2 can kaybı yaşandığını, 3 kayıp vakası bulunduğunu söyleyen Bakan Elvan, "Kaybolan 3 kişiye yönelik olarak ise Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Mersin ve Adana AFAD ekipleriyle Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Sahil Güvenliğin 3 botu ve 10 dalgıçla 30 personel, AFAD ve emniyet müdürlüğünü dahil ettiğimizde 123 personel, kaybolan, bulunamayan 3 kardeşimizi arama çalışmalarına devam etmektedirler" dedi.

Selden 851 ev ve iş yerinin tahrip olduğunu, 331 aracın zarar gördüğünü, toplam 95 bin dekarlık tarım arazisinin tamamıyla su altında kaldığını, yer yer su yüksekliğinin 1 metreyi aştığını anlatan Bakan Elvan, tarım arazilerinden suyun boşaltılmasına yönelik yoğun bir çalışma devam ettiğini ve Ankara ile çevre illerden ilave pompalar getirildiğini, kısa süre içerisinde de tarım arazilerinin, su altında kalan arazilerin temizleneceğini kaydetti.

Elektrik hatlarında önemli tahribatlar meydana geldiğini belirten Bakan Elvan, her köyü, tüm ilçeleri etkileyen bu sel felaketi nedeniyle birçok trafonun, yüksek gerilim ve normal hatların tahrip edildiğini gördüklerini ifade etti.

22 yüksek gerilim hattı 2 bin 357 trafoda ise tahribat bağlantılarında bazı sıkıntılar olduğunu, yoğun çalışmalarla bunun 547'ye düştüğünü, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Bakan Elvan, şöyle devam etti:

"113 köyde 28 bin vatandaşımız elektrik alamamaktadır. Ancak yaptığımız toplantıda Enerjisa yetkililerinin ve burada yaptığımız tartışmada şunu ifade edebilir 5 mahalle hariç diğer mahallelerin elektrikleri 2-3 gün içerisinde temin edilecek. 80'in üzerinde araç ve 300 personel 24 saat gece gündüz çalışıyor. GSM şebekelerinde de ciddi tahribat söz konusu oldu. 2 bin 781 şebekemiz var. Bunlardan bin 115 adedi maalesef etkilendi. Şu ana kadar bin 20'sinin arızası bütün olarak giderildi. Sadece 95 GSM şebekesinin arızası şu an itibarıyla devam ediyor. Bunun da arızası 1-2 gün içerisinde giderilecek. Bina, tarım arazisi ve hayvanlara yönelik hasarlarla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, valiliğimizin koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Suların tarım arazilerinden temizlenmesi konusunda Devlet Su İşleri başta olmak üzere tüm kamu kurumlarımız gerekli desteği veriyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ise hasar gören tüm evleri taramaya başladı ve şu ana kadar 146 aileye nakdi yardım desteği sağlandı ve diğer ailelere destek sağlamaya devam edeceğiz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 947 bin lira para aktarıldı. Bu kaynak ailelerimizin ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Valilik, Kızılay, Büyükşehir Belediyesi, AFAD tarafından ise Mersin'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz ve geçici işçi olarak gelip kısa süreli çalışmak üzere Mersin'e gelen kardeşlerimizin de ihtiyacını karşılamaktalar. Sıkıntı söz konusu değil uygun yerlere yerleştirildi."
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