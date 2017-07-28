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Bakan'dan Terim'in tazminatına ilişkin açıklama
28.07.2017 16:40:21

Bakan'dan Terim'in tazminatına ilişkin açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nda Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından yaşanan tazminat tartışmalarına ilişkin, 'Bu sorunları çözmek için federasyon ile Fatih Terim bir araya geldiler. Bu sorunu kendi açılarından bir çözüme kavuşturdular. Onunla ilgili teknik konuları kendileri çözecektir' dedi.


Bir dizi etkinlik ve programa katılmak için uçakla Trabzon'a, oradan da karayolu ile memleketi Rize'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Derepazarı ilçesinde bir restoranda basın mensupları ile bir araya geldi. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekilleri Hasan Karal ve Hikmet Ayar ile İl Başkanı Muhammed Avcı ve bakanlık bürokratlarının da katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Bak, Rize'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın taktirleri ile bakan olarak atanmasının gururunu yaşadığını söyledi. Bu gururun Rize'ye ait olduğunu ifade eden Bak, "Rize'de bu toprakların çocuğu Cumhurbaşkanımız Rizemizi her zaman projeleri ile yaptığı işleri destekliyor. Onunla gurur duyuyoruz. Onun açtığı yolda yürümeye devam ediyoruz. Bu süreçte Rizemize hizmet eden değerli bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Rizemize hizmetlerin getirilmesi noktasında başta spor ve diğer hizmetler olmak üzere birlikte çalışacağız. Biz bir ekibiz. AK Parti'de 'ben' yok, 'biz' var. Birlikte güçlüyüz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Basın toplantısı sırasında korumalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aradığını belirterek telefonu Bakan Bak'a uzattı. Konuşmasına ara vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Bak, ardından, "Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum. Kendisi çalışmalarımızda başarılar diledi" diyerek toplantısına kaldığı yerden devam etti.

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYE YÖNELİK PROJELERİMİZ OLACAK"

"Biz daha yolun başındayız. İnşallah diğer bakanlarımızın Rize'ye yaptığı hizmetler gibi biz de hayırlı hizmetler yapmak istiyoruz" diyen Bak, "Rizeli hemşehrilerimize layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Allah utandırmasın. Biz birlikte Rizemiz için başarılı işler gerçekleştireceğiz. Bu noktada spor da bizim bir avantajımız şu. Sporu seven, gençliği seven, vizyonu olan çok değerli bir spor adamı Cumhurbaşkanına sahibiz. AK Parti hükümetleri döneminde spora yapılan yatırımlar ortada. İnşallah bu yatırımlar durmadan devam edecek. Özellikle uyuşturucu ile mücadele ve terörle mücadele sonrası Doğu ve Güneydoğu'da o gençlere ulaşma açısından İçişleri Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızla birlikte çalışmalar yürüteceğiz. İlk Bakanlar Kurulu toplantısına katıldım. Orada da bunu değerlendirdik. Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile beraber gençlerimize yönelik projeleri birlikte yürüteceğiz" diye konuştu.

FATİH TERİM'İN MİLLİ TAKIMDAN AYRILMASI

A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından yaşanan tazminat tartışmalarına yönelik bir soru üzerine Bakan Osman Aşkın Bak, "Futbol Federasyonu özerk bir yapıya sahip. Kendilerinin yaptığı sözleşme de federasyon başkanı ile teknik direktör arasında yapılan bir protokoldür. Bu sorunları çözmek için federasyon ile Fatih Terim bir araya geldiler. Bu sorunu kendi açılarından bir çözüme kavuşturdular. Onunla ilgili teknik konuları kendileri çözecektir. Bize düşen şudur; Fatih Terim bu ülkeye hem futbolcu, hem teknik direktör olarak hem de yurt dışında çeşitli takımları çalıştırarak önemli başarılar elde etmiş bir teknik adamdır. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Türk sporu yoluna devam edecektir. İnanıyoruz ki milli takımımız ve Türk sporu bu süreçte yoluna devam edecek. Diğer konular zaten teknik konular. Onu Futbol Federasyonu ile beraber Fatih Terim birlikte çözecektir" şeklinde konuştu

Bakan Osman Aşkın Bak, basın toplantısının ardından Rize Valiliğine geçti.


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