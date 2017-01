31.01.2017 11:47:39

Bakan'dan emeklilere büyük müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere verilecek promosyonların mart ayında ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Emekli promosyonu için geri sayım sürüyor. Milyonlarca emekli tarafından beklenen promosyon için ise hükümet kanadında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar son raddeye gelirken promosyonun minimum 300 maksimum 400 lira olacağı konuşuluyor. İşte emekli promosyonuna ilişkin yaşanan son gelişmeler...

Emekliler geçtiğimiz yıldan bu yana yeni yılda verilecek banka promosyonunu bekliyor. Yeni yılda banka promosyonu konusunda gelişme olmasını bekleyen emeklilerin yeni yılın başında promosyonu alma beklentileri gerçekleşmedi ancak gelecek günlerde emekli promosyonu ödemeleri yapılacak. Promosyon bekleyen emeklilerin bu beklentisini karşılamak isteyen hükümet, bu konuyu Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank ile görüşerek anlaşma sağladı ve böylece emekliye promosyon verilmesi kesinleşti. Kamu bankaları ile uzlaşılsa da, özel bankalardan beklenen hamle gelmedi.

Bu gelişmenin ardından maaş hesabı özel bankalarda bulunan emekliler promosyon alıp alamayacağını merak etmeye başladı. Başbakan Binali Yıldırım, tüm emeklilerin promosyon ödemelerinden yararlanacağını vurgulamasının ardından özel bankalar konusunda SGK devreye girdi. 400 TL'ye kadar yapılacak emekli promosyonu ödemesinin ne zaman yapılacağı da belli oldu. Promosyonlar Mart'ta ödenecek.

KAMU BANKALARI PROMOSYON ÖDEMESİ YAPACAK

Promosyon ödemeleri kapsamında SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı emeklilerinin tamamına promosyon ödemesi yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bankalar arasında uzun zamandır görüşmeler devam ediyordu. Yapılan görüşmelerin ardından kamu bankaları ile uzlaşma sağlandı ve bu bankaların promosyon ödemesi yapacağı kesinleşti. Bu gelişme emekli müşterilerini kaybetmek istemeyen özel bankaları da harekete geçirdi. Bu bankaların da promosyon ödemeleri konusunda teklif vermeleri bekleniyor.

PROMOSYON TUTARI MAAŞA GÖRE DEĞİŞECEK

Emekli promosyonu ödemelerinde kimin ne kadar ödeme alacağı maaş tutarına göre değişkenlik gösterecek. 3 yıllık dönem için; maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira, maaşı bin ila 2 bin lira arasında olanlara 375 lira, maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlara ise 450 lira ödenecek. Ayrıca emeklilerin maaşlarının tamamının ATM'den tek seferde ücretsiz çekilebilmesi sağlanacak. Maaş hesapları için hesap işletim ücreti muafiyeti de sağlanacak. Ancak henüz promosyon rakamları konusunda kesinlik sağlanmadı. Bu tutarlar tabanı oluşturuyor. Özel bankaların da devreye girmesiyle birlikte tutarlarda artış yaşanması bekleniyor.

DUL VE YETİMLER DE ALACAK

Vefat eden emeklilerin hak sahipleri olan dul ve yetimler de emekliye promosyon ödemelerinden yararlanacaklar. Sistem bu durumda olanlar için de aynı şekilde işlemeye devam edecek. Maaş tutarına göre promosyon tutarı belirlenecek.

BANKA SEÇİMİ

Emekli vatandaşlar promosyon anlaşması yapılan bankalar arasından çalışacakları bankaları tercih edebilecekler. Bankasını değiştirmeyecek olanların bir şey yapmaları gerekmiyor ancak bankasını değiştirecek olanların 3 ay içerisinde bu konuda adım atması gerekiyor. Öte yandan promosyon ödemelerini aldıktan sonra bankasını değiştirmek isteyen emekliler ve hak sahipleri için nasıl bir uygulama yapılacağı ise henüz belirlenmedi. Bu konuda çalışmalar devam ediyor.

ŞUBAT'TA BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Emekliye promosyon ödemelerine Şubat ayından itibaren başlanması planlanıyor. Kimin ödemesini ne zaman alacağına dair sıralamalar ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası baz alınarak yapılacak. Promosyon için; aktif 2 adet otomatik ödeme talimatı ile birlikte, kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birinin olması şart.

BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NUN PROMOSYON AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu emekliye promosyon konusunda açıklama yaptı. Müezzinoğlu, "Ne yazık ki her olumlu, her güzel adımın nerede bir eksiğini, kusurunu buluruz diye bir anlayış var. Çok net Başbakanımız söyledi, şimdi ben de çok net söylüyorum. Emekli Sandığından emekli maşı alan her dosya, muhatap olduğu karşılığındaki rakamı mutlaka alacaktır. Emeklilerimiz bu rakamı hangi bankadan almak istiyorlarsa o bankadan alacaktır" dedi.

AHİLİK FONU

Bakanlar Kurulunda imzada, tamamlandı. Sayın Başbakanımızın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine geçecek. 7 Şubat'ta Meclis açıldığında, komisyonda görüşmelerimizi ilk hafta tamamlarız diye düşünüyoruz ve ikinci hafta da inşallah şubat ayında, Esnaf Ahilik Sandığı'nın yasalaşmasını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

BÜYÜKANNE PROJESİ

İstanbul ve Bursa kesinleşti. Bugün TOBB Başkanıyla bir araya geleceğiz. İlleri de netleştireceğiz. Sayı 5 bin aile. 5 farklı illerden gelecek verilerin değerlendirmesi de bize iyi fikir versin istiyoruz. Büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u ödenecek.

