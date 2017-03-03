SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bakan Çelik'ten CHP'ye otokrasi eleştirisi
03.03.2017 17:04:41

Bakan Çelik'ten CHP'ye otokrasi eleştirisi

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 'CHP'nin siyaset geçmişi ile otokrasi arasında yakın bir örtüşme vardır' dedi

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "CHP'nin siyaset geçmişi ile otokrasi arasında yakın bir örtüşme vardır" dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Çelik, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi CHP'nin yürüttüğü politikaları eleştirerek, "Biz çeşitli tartışmalar izliyoruz. CHP süreli tek adam rejiminden bahsediyor. CHP'nin siyaset geçmişi ile otokrasi arasında yakın bir örtüşme vardır. Türkiye'de demokratik perspektife göre kavramların anlamlandırıldığı bir Google yapılsa 'otokrasi' yazıldığında eşittir 'CHP' yazması lazım. Bu şekilde suçlamaların tarihsel geçerliliği yok" diye konuştu.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ LAFI BÜYÜK BİR YALANDIR"

"Rejim değişikliği olacak" tartışmalarının büyük bir yalan olduğunu vurgulayan Bakan Çelik, rejim değişikliğini şu sözlerle anlattı:

"CHP'nin desteklediği 27 Mayıs darbesi, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat, rejim değişikliğidir. AK Parti'ye kapatma davası rejim değişikliği teşebbüsüdür. Rejimi, doğru anlamak lazım. Rejime sahip çıkmak istiyorsan, cumhura sahip çıkmak istiyorsan cumhurun yetkisinin her şeyin üzerinde olduğunu ayakta selamlamak gerek. Bu yoksa asıl rejim değişikliği o demektir. Onların vatandaşlar ilgili kaygıları yok. Rejim üzerinden kriz çıkarma fırsatını ellerinden alıyoruz. Karşı çıktıkları şeyin yerine keşke tartışmaya değer düzenlemeler getirselerdi ama onu da getiremiyorlar. CHP bir siyasi parti gibi değil, tamamen siyasetin gereklerine set çekmek üzere davranıyor. AK Parti'nin Türkiye'nin rejimi ile ilgili bir problemi yoktur."

"PARLAMENTER SİSTEM, TAM ANLAMIYLA HİÇ HAYATA GEÇMEDİ"

Başkanlık sisteminin farklı hayat tarzlarını, farklı kimlikleri uzlaştırmayı sağladığı için toplumsal kapsayıcılığı olan bir sistem olduğunu ifade eden Bakan Çelik, "Milletin değerleri ile kavga edenler, yasaklayıcı politika ortaya koyanlar, koalisyonlar çevresinde bunu ortaya koyabildiler. 16 Nisan'dan sonra inşallah Türkiye'de koalisyon ihtimalini ortadan kaldırıyoruz. 15 yıldır AK Parti'nin varlığı sayesinde koalisyon olmadı. Türkiye'de parlamenter sistem tam anlamıyla hiç hayata geçmedi. Geçmeye fırsat bulmadı. Her zaman koalisyonlar, parçalı yapılar ortaya çıktı. Bir tek AK Parti döneminde sistem istikrar üretmeye başladı. AK Parti de bunu gerçekleştirdiği zaman askeri bildiri ile karşı karşıya kaldı. Parti kapatma davası açıldı. Türkiye'nin patronu sizsiniz. Türkiye'nin nasıl yönetileceğine siz karar verirsiniz" dedi.

"GÜÇ PEŞİNDE KOŞSAYDIK SİSTEMİN DEVAMINI İSTERDİK"

Türkiye'nin ciddi bir sivilleşme ve anayasa problemi olduğunu kaydeden Bakan Çelik, şöyle konuştu:

"Bize soruyorlar; 'Cumhurbaşkanı sizden, başbakan sizden, TBMM'de çoğunluğa sahipsiniz. Neden bu kadar gücünüz varken anayasada değişiklik istiyorsunuz?' Biz daha çok güç peşinde koşsaydık sistemin devamını isterdik. Mesele güç meselesi olsaydı bu sistemin devamlılığını istememiz lazımdı. CHP'nin de sistemin devamını istememesi lazımdı. Bu niye oluyor? Bizim güç bizde olsa bile esas amacımız vatandaşın demokratik yetkisinin daha da güçlendiği bir yapı ortaya koymak. CHP iktidar olamasa bile devlet vesayeti, siyasi vesayet devam etsin, askeri vesayeti diriltecek fay kırıklığı devam etsin diye vatandaşın özne olduğu bir sistem istemiyor."

"MİLLET HÜKÜMETİ SİSTEMİNE GEÇECEĞİZ"

"Biz 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyenlerin tarafındayız" ifadelerini kullanan Bakan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçleri, nefesleri yetiyorsa ortaya koyabilecekleri bir vizyon varsa; vatandaşın gücünü artıran bir değişiklik gördünüz mü? Ekonomik krizin olmadığı, kimliklerin kavga ettirilmediği, koalisyon ihtimali olmadığı bir sisteme geçmek durumundayız. Artık meclis hükümeti sisteminden millet hükümeti sistemine geçeceğiz."

"İZMİR'İN DAĞLARINDA 'EVET'LER AÇACAK"

Bakan Çelik, İzmir'de kadın kolları üyelerinin fazlalığından mutluluk duyduğunu da belirterek, "İzmir'de havalimanından itibaren kadın kolları üyelerimizin bu kadar geniş katılımla faaliyetlere katılması çok mutlu etti. Çok nadirdir. Bu yüzden kadınların fazla olması beni mutlu etti. Kadınların siyasetimize bu kadar damga vurması, siyaset ve iş hayatında daha çok yer etmesi aslında yapılan bir faaliyetin kalitesini gösterir. İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü şimdiden kutlamaya başladık. İzmir'de gördüğüm tablo; İzmir'in güçlü, kuvvetli, anlamlı şekilde referandumda destek vereceğidir. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, 16 Nisan'da 'evet'ler açacak" dedi.

"18 MADDEYİ OKUSUNLAR"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican da, referandumda 'Hayır' diyeceklere anayasa değişikliğini içeren 18 maddeyi okumaları ve ona göre karar vermeleri gerektiğini söyledi. Konuşmaların ardından Başkan Delican, 15 Temmuz demokrasi nöbetleri sırasında vatandaşlar tarafından yazılan demokrasi defterini Bakan Çelik'e hediye etti.

(Ceren Atmaca - Halil Karahan / İHA)
    YORUM YAZ
HDP: Peşmerge ve PKK'nın çatışması...
Sinan Ogan'dan Trump'ı hatırlatan Suriyeli mülteci çıkışı
Turgay Güler ve AK Partili vekil arasında militan tartışması
Miting krizine Merkel'den ilk açıklama!
Rusya: Menbiç, Esed rejimine devrediliyor
Türkiye'nin en zengin 100 ismi belli oldu!
MHP'den bir yazara daha tepki geldi
Alman medyası Türkiye aleyhtarlığını tırmandırıyor
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Bekir Bozdağ açıklaması
Efsane Murat 124 geri döndü! Modifiye yok, her şey orjinal
Yapılması kolay 10 pratik salih amel (1)
Fikri Işık: Türkiye'nin önceliği Menbiç'tir
'Asker elbisesi giymiş teröristler!'
Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya tepki
FETÖ'cülerin Bylock yalanları
Bozdağ: Almanya teröristlerin sığınağı oldu
'15 Temmuz'da hiçbir işaret beklemeden sokağa çıkanlar nerede?'
Tuğgeneral Hacıoğlu, darbecilerle böyle çatışmış
Alman basını: Erdoğan’a vize verilmemeli
Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya sert tepki
MHP'li muhalif Oğan: Binali Yıldırım'dan milletvekilliği teklifi geldi...
Fransa'da belediyeden sığınmacılara yemek yasağı
MHP'den 'çatlak' iddialarına yanıt
'Mesud Barzani 'evet' için çalışıyor'
'Alo, FETÖ şüphelisisiniz...'
İran'da elektrik santralinde patlama: 9 yaralı
İran'da elektrik santralinde patlama: 9 yaralı
İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletine bağlı Aliabad kentindeki elektrik santralinde meydana gelen patlama sonucu 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
03.03.2017 17:17:52
İş başvurusuna giderken 2 can kurtardı
İş başvurusuna giderken 2 can kurtardı
Amasya’da ırmağa uçan otomobildeki boğulmak üzere olan anneyle 7 aylık bebeğini o sırada iş başvurusuna giden bir vatandaş kurtardı.
03.03.2017 16:52:55
Depremzedeler yağmurla mücadele ediyor
Depremzedeler yağmurla mücadele ediyor
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle depremzedelerin çadırlarını su bastı.
03.03.2017 16:32:22
Başbakan Bartın mitingine telekonferansla bağlanacak
Başbakan Bartın mitingine telekonferansla bağlanacak
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım'ı, partisinin Bartın'daki mitingine götüren uçak, yoğun sis nedeniyle Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na iniş yapamadı.
03.03.2017 15:29:11
Emekli albayın evinden mühimmat çıktı
Emekli albayın evinden mühimmat çıktı
Ankara’da ihbar üzerine T.A.E. isimli kişinin evinde yapılan aramada çok sayıda tüfek, tabanca, el bombası ve mühimmat bulundu.
03.03.2017 15:21:00
İstanbul'da 'Akıllı Otopark Tabelaları' yaygınlaşıyor
İstanbul'da 'Akıllı Otopark Tabelaları' yaygınlaşıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geliştirilen ve İstanbul’un 15 noktasında hizmet veren “Akıllı Otopark Tabelaları” yaygınlaşıyor.
03.03.2017 15:16:33
YGS günü müdürlükleri çalışacak
YGS günü müdürlükleri çalışacak
Ankara Valiliğince Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın yapılacağı 12 Mart Pazar günü, ilçe nüfus müdürlüklerinin hizmet vereceği bildirildi.
03.03.2017 14:55:55
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
'FETÖ, başkanlık sistemini 20 yıl önce istedi'
'FETÖ, başkanlık sistemini 20 yıl önce istedi'
“IŞİD lideri Bağdadi yenilgiyi kabul etti'
“IŞİD lideri Bağdadi yenilgiyi kabul etti'
'Alo, FETÖ şüphelisisiniz...'
'Alo, FETÖ şüphelisisiniz...'
Tuğgeneral Hacıoğlu, darbecilerle böyle çatışmış
Tuğgeneral Hacıoğlu, darbecilerle böyle çatışmış
'15 Temmuz'da hiçbir işaret beklemeden sokağa çıkanlar nerede?'
'15 Temmuz'da hiçbir işaret beklemeden sokağa çıkanlar nerede?'
'Mesud Barzani 'evet' için çalışıyor'
'Mesud Barzani 'evet' için çalışıyor'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları