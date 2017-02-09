09.02.2017 22:15:49

Bakan Çelik Fransa'da Senato Başkanı ile görüştü

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa'da Senato Başkanı Gerard Lacher ile görüştü

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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa'da Senato Başkanı Gerard Lacher ile görüştü.AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa'daki temasları çerçevesinde Senato Başkanı Gerard Lacher ile görüştü. Görüşmede Fransa-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Jacques Mezard da hazır bulundu.