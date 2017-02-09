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09.02.2017 22:15:49
Bakan Çelik Fransa'da Senato Başkanı ile görüştü
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa'da Senato Başkanı Gerard Lacher ile görüştü
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa'da Senato Başkanı Gerard Lacher ile görüştü.
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa'daki temasları çerçevesinde Senato Başkanı Gerard Lacher ile görüştü. Görüşmede Fransa-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Jacques Mezard da hazır bulundu.
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