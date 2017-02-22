22.02.2017 11:47:23

Bakan Çelik, Erzurum'dan şap aşılama seferberliğini başlattı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Erzurum'dan şap aşılama seferberliğini başlatarak, 'Toprağınız sağlıklı değilse insan sağlığı da tehlikededir. Şap aşısını artık çok şükür kendimiz üretiyoruz. 50 milyon doz aşı ürettik. Yerinde oturan müdür istemiyorum' dedi.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Erzurum'dan şap aşılama seferberliğini başlatarak, "Toprağınız sağlıklı değilse insan sağlığı da tehlikededir. Şap aşısını artık çok şükür kendimiz üretiyoruz. 50 milyon doz aşı ürettik. Yerinde oturan müdür istemiyorum" dedi.Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Çiğdemli Mahallesi'nde düzenlenen "Şap Aşılama Seferberliği Uygulamalı Açılış" programına katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, şap aşı seferberliğini başlattıklarını söyledi. Üretilecek ilaçların tarımda kullanılması konusunda üniversitelerle çiftçilerin iş birliğine gitmesi gerektiğine işaret eden Bakan Çelik, hayvan ve toprak sağlığıyla insan sağlığının paralel olduğunu dile getirdi.Hayvan sağlığının, aynı zamanda insanın sofrasına gelen ürünlerin sağlıklı olması anlamı taşıdığını dile getiren Çelik, "Bu anlamda Türkiye önemli adımlar attı. Mesela şap aşısı konusunda dışarı bağımlıydık şimdi şap aşısı bizler tarafından yüzde 100 üretiliyor hatta komşu ülkelere de bu konuda destek veriyoruz, ihracat gerçekleştiriyoruz. 50 milyon doz şap aşısı ürettik" dedi."350-400 bin buzağı kaybediyoruz"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, hayvan ölümlerine de dikkat çekerek, "Türkiye'de yılda yaklaşık 350-400 bin buzağı kaybediyoruz. 500 bin de hayvan ithal ediyoruz. Bu buzağı ölümleri olmasa hayvan ithalatına gerek olmayacak" değerlendirmesinde bulundu."Yerinde oturan müdür istemiyorum"Bakan Çelik, yerinde, makamında oturan il, ilçe tarım müdürü istemediğini ifade ederek, "Buradan sesleniyorum. Oturan müdür istemiyorum. Hepiniz işletmelerde, arazide olacaksınız" dedi.Bakan Çelik, Aziziye ilçesine bağlı Çiğdemli Mahallesi'nde düzenlenen "Şap Aşılama Seferberliği Uygulamalı Açılış" programının ardından Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin açılışını yapacak.