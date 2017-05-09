10.05.2017 11:45:50

Bakan Çelik, Brüksel'de Mogherini ile görüştü

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştü.

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AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştü.AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, temaslarda bulunmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Berlaymont Binası'nda AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.Bakan Çelik, Brüksel'deki temasları kapsamında Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komisyon Üyesi Johannes Hahn, AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komisyonu Üyesi Dimitris Avramopoulos ile de görüşecek.