19.02.2017 15:27:39

Bakan Çavuşoğlu: 'PKK ve terör sorunumuz var, Kürt sorunumuz yok'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kürt vatandaşlarımız, PKK'nın gerçekleştirdiği terör saldırılarında herkesten daha fazla acısını çekti. PKK, 2 gün önce kedileri beslemek için dışarıya çıkan 3 yaşındaki bir çocuğu öldürdü. PKK ve terör sorunumuz var, Kürt sorunumuz yok' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kürt vatandaşlarımız, PKK'nın gerçekleştirdiği terör saldırılarında herkesten daha fazla acısını çekti. PKK, 2 gün önce kedileri beslemek için dışarıya çıkan 3 yaşındaki bir çocuğu öldürdü. PKK ve terör sorunumuz var, Kürt sorunumuz yok" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da gerçekleştirilen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Çavuşoğlu gerçekleştirdiği "Eski Krizler Yeni Ortadoğu" başlıklı konuşmasının ardından soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, terörle mücadelenin etkin olabilmesi için çifte standarda son verilmesi gerektiğini dile getirerek, bazı Avrupalı milletvekillerinin, bazı terörist örgütleri liste dışında tuttuğunu ifade etti. "İslam'ı suistimal eden DEAŞ'ı nasıl savunabilirim" diyen Bakan Çavuşoğlu, bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütü ile işbirliği yapmanın son derece tehlikeli olduğunu, yanlış ve hata olduğunu dile getirdi. ABD'nin bir önceki yönetiminin de bu hatayı gerçekleştirdiğine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, YPG'ye silah verdiklerini ve hem PKK'nın hem de DEAŞ'ın bazı silahları aldığını hatta kendi içlerinde silah alışverişi olduğunu bildirdi. PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarında da bu silahları kullandığını sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olduğunu ifade etti. DEAŞ ve YPG'nin barış için değil kendi çıkarları olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, açılış konuşmasında yerel güçlerle yürütülen Fırat Kalkanı operasyonunun başarılı bir örnek olduğunu dile getirdiğini söyleyerek, El Bab'ın geri alınmasının ardından Rakka'nın da geri alınabileceğini kaydetti.Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin daha fazla asker göndermesi önerisinde bulunulup bulunulmadığı sorusuna, iki gün önce ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın teknik önerilen ele alınması amacıyla Ankara'da olduğunu ve yerel güçlerin desteklenmesi önerisinde bulunduğunu belirtti.Bakan Çavuşoğlu, Güneydoğu'ya büyük yatırımların yapıldığını kaydederek, Güneydoğu halkının ihtiyaçlarına yanıt verecek okulların, havalimanlarının, hastanelerin yapıldığını ifade etti. Güneydoğu'daki bu yatırımları PKK'nın yok ettiğini sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, "Terör sorunumuz var. Kürt vatandaşlarımız, PKK'nın gerçekleştirdiği terör saldırılarında herkesten daha fazla acısını çekti. PKK, 2 gün önce kedileri beslemek için dışarıya çıkan 3 yaşındaki bir çocuğu öldürdü. PKK ve terör sorunumuz var, Kürt sorunumuz yok. Kürt vatandaşlarımız faydalanıyor. Bu bölgede yatırımlarımıza da devam edeceğiz" dedi.