06.05.2017 17:53:26

Bakan Çavuşoğlu'ndan küçük Özge'ye ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da bir bacağı protez olan kızı 3 yaşındaki Özge'yi fizik tedaviye götüremediği için 150 liraya mal ettiği d

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da bir bacağı protez olan kızı 3 yaşındaki Özge'yi fizik tedaviye götüremediği için 150 liraya mal ettiği düzenekle yürümeyi öğreten alüminyum doğrama ustası 39 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım'ı ve kızını ziyaret etti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova temaslarının ardından geldiği Antalya'da trafik kazasında yaralanan Antalyaspor taraftarı Şükrü Önal'ı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, 3 yaşında babasının kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen ve Türkiye'nin gündemine oturan 3 yaşındaki Özge Yıldırım'ı ise evinde ziyaret etti.Ziyarette konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Tüm Türkiye'de bir hassasiyet oluştu, başa sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Başbakanımız da keza öyle. Kendisi ile de Moldova'da dün ve bugün beraberdik. Ben bu sabah ayrıldım. Hem Cumhurbaşkanımız, hem de Başbakanımız sizi ziyaret ettiğimi biliyorlar. Yakından da ilgilenmemiz için talimat verdiler. Zaten bizlerde arkadaşlarımız da hassasız. Hem hukuki süreci, hem de sağlığı ile ilgili, nakil tıbbi işlemlerle ilgili, tedavilerle ilgili süreci yakından takip edeceğiz. Tabi bu hukuki süreci başsavcı ve yargı ile ilgili arkadaşlar takip ederler. Bunlar bizim takip ettiğimiz konular değil. Bugün Tıp Fakültesine gittik. Orada da gündeme geldi. Hem kolunu kaybeden Antalyaspor taraftarımızı ve derneği ziyaret ettik. Hem de hocalarımızla, rektör beyle, başhekimle görüştük. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi biliyorsunuz organ nakli konusunda dünyaca ünlü. Ömer Hoca da öyle. Ömer Özkan Hoca bizzat süreci takip edecek. Tıbben yapılması gereken ne varsa ona doktorlarımız karar verir. Ama diğer konularda, maddi konular da zaten bir sıkıntı yok. Bizzat sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Önemli olan Özge'nin mutlu olması" dedi.13 GÜNLÜKKEN SOL BACAĞI KESİLDİKepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Ali İhsan-İlknur Yıldırım'ın 'Özge' isimli bebekleri 1 Ocak 2014 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 6.5 aylık dünyaya geldi. Pramatüre bebek, yeterli kuvöz bulunmadığı için özel bir hastaneye sevk edildi. Damar yolu henüz iyi olmadığı için bebeğe sol dizinin altından katater takıldı. Bu işlemin ardından kuvözde kalırken sol bacağında morarma görülen ve kangren teşhisiyle tekrar doğduğu hastaneye yönlendirilen minik Özge'nin 13 günlükken sol bacağı dizinin altında kesilmek zorunda kaldı.Kızının protez bacağıyla yürümeyi öğrenmesi için gitmesi gereken fizik tedavi merkezlerine yeterli parası olmadığı için götüremeyen baba Yıldırım, 150 liraya bir düzenek yaptı. Evin antresinin tavanına alüminyumdan düzeneği monte eden Yıldırım, uzun bir ip ile Özge'yi bu düzeneğe bağlayıp kendisine doğru yürümesini sağladı. Minik Özge, baba Yıldırım'ın bu çabaları sonucu protez bacağıyla yürümesini geliştirdi. Son günlerde babası Ali İhsan Yıldırım'ın fedakar davranışı gündeme gelen minik Özge'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahip çıkmıştı.