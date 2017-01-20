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20.01.2017 22:22:25
Bakan Çavuşoğlu'ndan AP'nin yeni başkanına tebrik telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığına seçilen Antonio Tajani'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığına seçilen Antonio Tajani'yle görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanlığına seçilen Antonio Tajani'yi arayarak tebrik etti.
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