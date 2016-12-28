28.12.2016 10:15:46

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda iki bakanın başbaşa yaptığı görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.