26.02.2017 17:15:24

Bakan Çavuşoğlu: 'Kimlikle seyahatin ardından bu yıl Ukrayna'dan 1.5 milyon turist bekliyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 45 milyon nüfusu olan Ukrayna'nın ancak nüfusunun yüzde 30'unda pasaport bulunduğunu belirterek, "Kimlikle seyahatle Ukraynalı turist sayısının yüzde 50 artmasını, 1.5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmasını bekliyoruz" dedi. Çavuşoğlu, ayrıca Suriye'nin DAEŞ'ten temizlenmesi gerektiğini söyledi.Bakan Çavuşoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyetini (AGC) ziyaret etti. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer'in de eşlik ettiği ziyarette konuşan Bakan Çavuşoğlu, AGC'nin dinamik yapısının tüm Türkiye'de takdir topladığını kaydetti. Çavuşoğlu, AGC'nin kamu yararına bir dernek statüsü kazanması için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.Ay yıldızlı bayrağın dünyanın her yerinde en yükseklerde dalgalanması için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Antalya'ya borcumuz var, sözümüz var, fırsat buldukça Antalyamıza koşuyoruz. Seçim zamanında vadettiğimiz projeleri yerine getirmemiz gerekir. Sosyal politika bizim anlayışımızdır. Dünyada da sosyal politikaları bizim kadar iyi uygulayan başka bir ülke yoktur. Antalyamızda bu anlayışla TOKİ'nin konut inşaatına hız verdik. Arttırıyoruz. Talepler geliyor. Antalya'nın her yerinde TOKİ çalışmalarına önem veriyoruz" diye konuştu.Antalya'nın spor, kültür ve kongre turizmine önem verdiklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Hipodrom için kazma vurulacak. 10 bin kişilik spor salonu açıldı, olimpik spor salonunun da ihalesini yapmak için çalışıyoruz. Yollara çok önem veriyoruz, Antalya'yı duble yollarla donatmaya başladık. Şimdi otoban ihalesini hazırlıyoruz. Finike- Demre arası duble yolunu yapacağız. Çubukbeline kazmayı vuruk. Köprülü kavşaklar yapıyoruz. Hızlı tren çalışması için hazırlıklar devam ediyor. Veledrom yapıyoruz. Doğalgaz Antalya'nın tüm ilçelerine ulaştırılacak. Kepez'de Türkiye'nin ilk akıllı hastanesinin açılışını yaptık. Kumluca ile Finike Devlet Hastanesini inşallah bu yıl içinde tamamlayacağız. Alanya'da Araştırma Eğitim Hastanesini açacağız. Demre Devlet Hastanesi inşaatı başlayacak" dedi.Hedeflerinin Antalya'ya 10 üniversite kazandırmak olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, 40 bin yabancı öğrencinin de bu üniversitelerde öğrenim görmesinin önemli olduğunu vurguladı.Çavuşoğlu, Wimbledon Tenis Turnuvası kadar olmasa da Avustralya Açık Tenis Turnuvası kadar büyük bir turnuvayı bir iki sene içinde Antalya'ya kazandıracaklarının müjdesini verdi. Gazipaşa-Alanya Havalimanında kapasite arttırmaya gittiklerini ifade eden Çavuşoğlu, batı Antalya'ya da bir havalimanı kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.Referandum süreci16 Nisan'da Türkiye'nin referanduma gittiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bu referandum Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli. Anayasa değişikliği ile Türkiye'de bir yönetim sistemi değişikliğine gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Komisyonda ve Mecliste tartışmalardan sonra ama her şeye rağmen Meclisten oylanarak, kabul edilerek geçerek söz sahibi milletimize havale edildi. Son sözü millet verecek. Milletimizin doğru bilgilendirilmesi çok önemlidir. Kamuoyundaki tartışmalara bakıldığı zaman anayasa paketinin içeriğinden suçlamalara yönelik tartışmalar var. Bu konunun doğru bilgilerle dürüstçe tartışılması gerekir. 'Evet' diyeceksek bunu iyi anlatmalıyız. 'Hayır' diyenlerin de bu maddenin şurası iyi değildir, şöyle eksik diyerek, yanlış bilgi olursa vatandaşa saygısızlıktır. Vatandaş her şeyi çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.Başkanlık sistemiBüyük Türkiye için başkanlık sisteminin önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin bu yapısıyla kaoslar yaşadığını biliyoruz. Bugün bir rejim değişikliği falan yok, cumhuriyetin elden gitmesi gibi bir durum da yok. Anayasanın ilk 4 maddesi net şekilde ortada, herhangi bir değişiklik de yok. Cumhuriyetin 100. yılı ile ilgili hedef koyan yönetimin, liderin, cumhuriyetin ortadan kaldırılması fikrine en çok karşı olan zihniyet olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Demokrasi elden gitmiyor. Meclisi, cumhurbaşkanını halk seçiyor. Herkes halka, millete hesap veriyor. Birincisi bu kaosu bitirmek açısından çok önemli. Şimdiki yasa cumhurbaşkanına çok yetkiler veriyor. Sorumluluğu var mı, hesap veriyor mu, cezası var mı? Yok. Şimdi şuandaki durumda bizim iki şey yapmamız gerekiyordu. Halk elinde olan bir yetkiyi doğrudan kullanmak istiyor. Cumhurbaşkanını hem halk seçecek hem hesap verecek hem de sorumlu olacak. Aynı zamanda hesap verecek, sorumlu olacak. Bunun dışında hiçbir iddia, hiçbir şey doğru değildir. Meclisin rolünün azalması gibi bir durum da söz konusu değildir. Bu sistemle parlamento çok güçleniyor. Parlamento yasama ve denetlemeyi daha güçlü yapacak. Hükümet ortadan kalkmıyor" dedi."Hayır diyenlere saygılıyız"Araziye inmedikleri için bugüne kadar kara propagandanın etkili olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Biz 'hayır' diyenlere saygı duyuyoruz 'evet' diyenlerin linç edilmesinden de üzüntü duyuyoruz. Dışarıda bu sistemin karşısına çıkanların hepsi de Türkiye karşıtı olanlardır. Siyasi partilerin bazılarına sözümüz yok. Sadece kimlerin 'hayır' dediğine baktığımız zaman 'evet' demek için bile yeterli sebebimiz var. PKK Türkiye'yi bölmek istiyor, bu sistemle bölemez. FETÖ'cüler darbeyle yıkamadılar, eğer bu sistem gelirse bir daha Türkiye'yi ele geçiremeyeceğiz diye 'hayır' diyorlar. DAEŞ'te 'hayır' diyor. Ne kadar terör örgütü varsa, 'hayır' diyen herkese terörist demiyoruz. Ama Türkiye düşmanı ne kadar terör örgütü varsa hepsi 'hayır' diyor. Bunu çok iyi sorgulamak gerekir. Türkiye bu sistemle çok daha büyüyecek, sıçrama yapacak. Biz milletimize güveniyoruz. Bizim milletimizin sağduyusundan hiç şüphemiz yok" açıklamasını yaptı."Terörden temiz bir Suriye"Suriye'nin terör örgütlerinden temizlenmesinin önemli olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Diğer taraftan muhalefetle rejim arasındaki çatışmaları durdurmak, siyasi çözümü teşvik etmektir. Türkiye şuanda en önemli rolü oynamaktadır. Kilit ülkedir. Biz rolümüzü yapıcı oynuyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi de çok seviyoruz. Ateşkesin ihlalini denetlemek için güçlü mekanizmalar kurduk. DAEŞ'ten ülkeyi temizlemek gerekiyor. Bizim ülkemizin güvenliği için de DAEŞ'in sınırın öbür tarafında bertaraf edilmesi gerekiyor. Terörden arındırılmış güvenli bölgeler oluşturmak amacımız. Buraya da insanlar yerleşebilsin. Türkiye'deki 50 bin Suriyeli temizlenen yerlerde yaşamaya başladılar. Doğru stratejiyle de Rakka operasyonu gerçekleşebilir" diye konuştu."Terörün akıbeti belli"Türkiye sınırları içinde de terörle mücadele ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Kahraman polis ve askerimizi gönülden kutluyorum. Bugüne kadar birçok şehirde teröristleri temizledik. Destek verenlerden de hesap soruluyor. Teröre destek veriyorsa devlet ondan hesabını sorar. Tüm imkanlarımızla dağlardaki yaşam alanlarını da çökertiyoruz. Hangi ilde yaşıyorsa teröristleri etkisiz hale getiriyoruz. Kırsalda kahramanlarımız tepesine iniyor. Bugüne kadar yaptığımız operasyonlarla terör ve uzantılarına çok büyük darbeler vuruldu. Devletle, bu büyük milletle kimse baş edemez. Terörü bırakmadıkları sürece akibetleri bellidir" şeklinde konuştu.1.5 milyon Ukraynalı turist hedefiTurizm konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Vizelerin kalkması için çaba sarfediyoruz. Charter uçuşlarına devletimiz 6 bin dolar destek veriyor. Kredi Garanti Fonu da önemli destek oldu. E-vize kolaylığı getiriyoruz. İran'dan Antalya ve Alanya'ya uçuş başlaması için çabalar oldu. Ukrayna'nın 45 milyon nüfusu var ama yüzde 30'unun pasaportu var. Kimlikle seyahatle Ukraynalı turist sayısının yüzde 50 artmasını, 1.5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmasını bekliyoruz. Avrupa'dan daha fazla turist gelmesi için tanıtım stratejilerimizle sayı artacaktır. 8 Mart'ta başlayacak Berlin Fuarı ve Moskova Fuarı önemli. Türkiye'ye Rusların yeniden ilgi gösterdiklerini görüyoruz. Geçen seneye göre çok ciddi bir artış olacak. 50 milyon turist sayısına ulaşabilmek için yoğun çaba sarfediyoruz" açıklamasını yaptı.AGC Başkanı Yeni: "23 ülkenin gazetecilerini Antalya'da ağırlamak istiyoruz"AGC Başkanı Mevlüt Yeni ise, AGC'nin 33 yılık bir geçmişi olduğunu hatırlatarak, "Antalya'da cemiyetin üyelerine yönelik projelerin yanında kentin gelişimine, sorunların çözümüne büyük katkı sağlayan bir medya örgütüdür. Kamu yararına çalışan bir derneğin kamu yararına dernekler statüsünde olmamasını haksızlık olarak değerlendiriyoruz. Almanya ve 4-5 ülkeyle işbirliğimiz var. Ruslarla 10 yıllık ilişkilerimiz var. Rus gazetecileri Antalya'ya getirmek istiyoruz. Dışişleri olarak desteğinizi bekliyoruz. Akdeniz Gazeteciler Federasyonuna Kıbrıs'ı aldık. 23 ülkenin gazetecilerini Antalya'da ağırlamak istiyoruz. Cemiyetimiz tarafsız bir kurumdur. Çalışan, üreten herkesin yanındayız" dedi.Ziyaretin anısına Yeni, Çavuşoğlu'na porselen tabak hediye etti. Bakan Çavuşoğlu'na ziyareti sırasında Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer de eşlik etti.