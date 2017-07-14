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Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile bir araya geldi
14.07.2017 11:11:51

Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ile görüşme gerçekleştiriyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı El Sani ile bir araya geldi. Dışişleri Konutunda gerçekleştirilen görüşmede, Katar'la ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı öğrenildi. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ile mevkidaşı El Sani, ortak basın toplantısı düzenleyecek.


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