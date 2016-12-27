27.12.2016 16:37:07

Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ele alındı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ele alındı.