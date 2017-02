22.02.2017 11:38:12

Bakan Çavuşoğlu: 'Ermenistan gerçeklerle yüzleşmek istemiyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan bizim önerilerimizi hep reddetmiştir. Ortak komisyon kuralım, arşivleri açalım, bilim adamları gelsin katılsın, başka ülkelerden de katılsın ama Ermenistan gerçeklerle yüzleşmek istemiyor. Ama Hocalı katliamı bir gerçektir. 21. yüzyılda ve 25 sene önce tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiştir" dedi.Hocalı soykırımının 25. yılı anısına Türk Keneşi ve Ahmet Yesevi Üniversitesinin işbirliğiyle düzenlenen "Hocalı Soykırımı, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Terörizm" başlıklı uluslararası konferans başladı. JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen konferansın açılışına Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Katılımcılara hitap eden Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'la ilişkileri her alanda daha da ileri götürmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Çok şükür mükemmel ilişkilerimiz var. İki kardeşe bir millete yakışır ilişkilerimiz var" diye konuştu."Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun açılışını önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleştireceğiz"Birçok proje için çalışmaların sürdüğüne değinen Bakan Çavuşoğlu, "TANAP'ın biran önce Türkiye' ye gaz getirebilmesi için ve daha sonra Avrupa'ya bu gazın ulaşması için birlikte çalışıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun açılışını önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleştireceğiz. Azerbaycan tarafı demir yolu inşaatını tamamladı. Bizde bir gecikme oldu şirketler arasındaki süreçten dolayı" dedi.Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan üçlü mekanizmasını da kurmak istediklerini bildiren Çavuşoğlu, Kazakistan'dan da böyle bir talep geldiği ifade etti."Hocalı'yı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız"Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Hocalı'yı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bu sene Hocalı katliamının 25. yılında şehitlerimizi anıyoruz. Hocalı katliamını tüm dünyaya anlatmak için Türk Keneşi ile birlikte diğer kurumlarımızla birlikte ama özellikle iki kardeş ülke olarak, Azerbaycan ve Türkiye olarak tüm aydınlarımızla, akademisyenlerimizle birlikte anlatmaya devam edeceğiz. Yıllardır biz Ermenistan'ın 1915 olaylarıyla ilgili iftiralarıyla mücadele ediyoruz. Ermenistan bizim önerilerimizi hep reddetmiştir. Ortak komisyon kuralım, arşivleri açalım, bilim adamları gelsin katılsın, başka ülkelerden de katılsın ama Ermenistan gerçeklerle yüzleşmek istemiyor. Ama Hocalı katliamı bir gerçektir. 21. yüzyılda ve 25 sene önce tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiştir.""1915 olaylarıyla ilgili de 100. yılda çabaları da boşa gitmiştir, akamete uğramıştır""Esasen Hocalı katliamını yapanların o günkü komutanın bunu izah etmesi ve savunması da ibretliktir" diyen Çavuşoğlu, "Diyor ki, 'Ermenilerin sivillere, kadınlara ve çocuklara dokunmayacağına inananlar Hocalı'da ne yapabileceğimizi görmüşlerdir.' Böyle bir vahşeti ancak bir kişi bu kadar insanlık dışı söylemlerle savunabilir. O kişi maalesef bugün o ülkeyi yönetiyor. İşte Ermenilerin maalesef insanlık anlayışı budur, özellikle bugün Ermenistan'ı yönetenlerin. Ama 1915 olaylarıyla ilgili de 100. yılda çabaları da boşa gitmiştir, akamete uğramıştır. Her yerde yenilgiye uğruyorlar, uğramakta durumundadırlar. En son Fransa Yüksek Mahkemesinin aldığı karar Ermenilere bir tokattır. Geçen sene İsviçre Doğu Perinçek davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği karar Ermenilere bir tokattır. Aynı şekilde Bundestag'ta alınan karardan sonra Alman hükümetinin yaptığı açıklamada tarihi bir açıklamadır. Mahkeme kararı olmadan değerlendirme yapılamaz. Dolayısıyla Bundestag'ın parlamentonun aldığı kararın hiçbir hukuki geçerliliği yoktur demiştir. İşte biz tüm bu gerçekleri 1915 olaylarıyla ilgili gerçekleri de, Hocalı ile ilgili gerçekleri de usanmadan, bıkmadan dayanışma içinde anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı."Bir hafta sonra İslamabad'da tekrar cumhurbaşkanlarımız biraraya gelecek"Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:"Bugünkü emektaşlığımız inşallah herkese örnek olacak şekilde önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Özellikle ricam Bakü'ye döndükten sonra her zaman gelmekten, ziyaret etmekten mutluluk duyduğum ve daha önceki ziyaretlerimde de özellikle Avrupa Konseyindeki görevlerim sırasında biraraya gelmekten onur duyduğum Hocalı katliamı ve Karabağ'dan ve diğer işgal edilmiş topraklardan kaçmak zorunda kalan kardeşlerimize, ailelerine sevgilerimi, selamlarımı lütfen özellikle iletin. İnşallah en kısa zamanda bir hafta sonra İslamabad'da tekrar cumhurbaşkanlarımız biraraya gelecek ve biz her fırsatta Elmar kardeşimizle biraraya gelerek ikili ve bölgesel konuları, önemli konularımızı değerlendiriyoruz. Bu sabah yine çok faydalı görüşme yaptık."