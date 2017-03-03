03.03.2017 20:03:24

Bakan Çavuşoğlu, Elmalı'da esnaf ziyaretinde bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Elmalı AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Parti binası önünde kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşan Çavuşoğlu, burada çocuklara oyuncak hediye etti.

Burada AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve İl Başkanı Rıza Sümer'in de katıldığı istişare toplantısında partililerle bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Hükümet ve Finike caddelerinde iş yerlerini gezerek, esnafın istek ve sorunlarını dinleyen, vatandaşla sohbet eden Çavuşoğlu'na esnaf tarafından Elmalı leblebisi ikram edildi.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra, Karyağdı Mahallesi'deki Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Merkezine geçti. Kursiyerler Çavuşoğlu'nu bağlama eşliğinde türkülerle karşıladı.

Merkezdeki sınıfları gezerek, kursiyer ve öğreticilerden bilgi alan Çavuşoğlu, kendisinin de halk oyunları kursuna üye olabileceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin'i makamında ziyaret etti.