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Bakan Çavuşoğlu: 'El-Bab'dan sonra hedef Rakka'
21.02.2017 18:23:40

Bakan Çavuşoğlu: 'El-Bab'dan sonra hedef Rakka'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'El-Bab'tan sonra hedef Rakka. Bizim tutumumuz son derece nettir' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "El-Bab'tan sonra hedef Rakka. Bizim tutumumuz son derece nettir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, "Biz başından beri adada her iki tarafında her iki toplumunda güvenlik endişelerinin ve taleplerinin karşılanması gerektiğini söyleyegeldik. Hiçbir zaman da tek taraflı düşünmedik yani bencillik yapmadık. Fakat Türkiye'nin garantörlüğü ve güvenlik konusunda ise bizim için esas kriter Kıbrıs Türk halkının güvenlik endişeleri ve talepleridir. Bugün görüyoruz ki Kıbrıs Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünü talep ediyor. Gerekçelerine baktığımız zamanda son derece haklılar. Son on yılda güneydeki saldırılar, 60 - 74 arasında yaşanan acılar ve son ENOSİS kararı esasen Kıbrıs Türk halkının endişelerini haklı çıkaran gelişmelerdir. 20 Temmuz 1974 müdahalesi neden yapıldı. Bu müdahale olmasaydı beklide ENOSİS hayalleri gerçekleşecekti. ENOSİS hayallerini bitirmek için ve Türk toplumunun ıstırabını ve katliamları durdurmak için Türk askeri müdahale etti. Türkiye garantörlük hakkını kullandı" dedi.

"Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçmesini beklemek saflık olur"

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'nin bir zamanlar KKTC ile feribot seferleri olduğuna değinerek, "Herkes burada birçok ülke var, terör grupları var. Doğu Akdeniz'de savaş gemileri dolaşıyor. Doğalgaz ve petrol rezervleri konusunda Rum tarafının da tek taraflı adımları devam ediyor. Bu konuda sabrımız sonsuz değildir. Sabrediyorsak bir çözüm umuduyla sabrediyoruz. Bizde gerekli adımları atarız zamanında attığımız gibi. Orta Doğu sorunu çözülmemiş, kaçak göç ve mülteci akımı riski var. Birçok riskler ortadayken Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçmesini beklemek saflık olur. Biz diyoruz ki iki tarafın da talepleri ciddi bir şekilde değerlendirilmeli, garanti ve güvenlik konuları bugünkü şartlara adapte edilmelidir diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkı istediği sürece Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır. Garantörlüğünü sürdürecektir" açıklamasını yaptı.

"Fırat Kalkanı operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor"

Dışişleri Bakanı açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Fırat Kalkanı operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor. Şehitlerimiz oldu, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının güvenliğini sağlamak için kahraman askerlilerimiz ılımlı muhalif güçlerle birlikte çok başarılı bir operasyonu sürdürüyor. El-Bab tamamen kuşatıldı ve şehir içinde ilerlemeler devam ediyor. Bu bölgeye bu güne kadar 45 bin Suriyeli, Türkiye'den geri döndü. Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı terörden arındırılmış, güvenli bölge kendiliğinden tesis edilmeye başladı. Yıllardır evlerine dönme umuduyla bekleyen birçok Suriyeli vatanlarına dönecektir. El-Bab'tan sonra hedef Rakka. Bizim tutumumuz son derece nettir."

"ABD'li dostlarımıza bir önceki yaptığı vahim hatalardan dönmesini istedik"

Çavuşoğlu, "Her şeyden önce DEAŞ'a karşı YPG, PKK gibi bir terör örgütüyle hareket etmek yılanla yatağa girmek demektir. Dolayısıyla ABD'li dostlarımıza bir önceki yaptığı vahim hatalardan dönmesini istedik" dedi.

Çavuşoğlu açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Yüzde 99'u Sünni Arabı olan bir şehre Şii milisleri sokmak da çok tehlikelidir. O yüzden Haşdi Şabi, Musul'a bugüne kadar sokulmadı. PKK terör örgütünü YPG terör örgütünü sokmak da o kadar tehlikelidir. İki şeytan arasında, oradaki insanları tercih yapmaya zorlamayın. bu durum da DEAŞ'ı tercih edebileceklerini söyledim. DEAŞ'a karşı bizim kadar cesur, etkili mücadele eden bir ülke oldu mu? Bizim kadar DEAŞ terör örgütünü öldüren ülke oldu mu? 3 binden fazla terörist öldürdük Irak'ta ve Suriye'de. Bu örgütün İslam'la ilgisi olmadığını da biz net şekilde söylüyoruz ki ideolojisini öldürüyoruz yabancı savaşçı devşirmesin diye. Kendi amacına ulaşmak isteyen gruplarla değil, doğru strateji ve doğru gruplarla Rakka konusunda adım atabiliriz."

Bakan Çavuşoğlu, S-400 ile ilgili görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü sözlerine ekledi.
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