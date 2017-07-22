22.07.2017 16:43:19

Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Gabriel'in Türkiye hakkıdaki ifadeleri üzerine bakanlığın 20 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın, Türkiye ile tarihi bağları bulunan dost ve müttefik bir ülke olmakla beraber, son dönemde iki ülke ilişkilerinde ciddi bir güven bunalımı yaşandığı vurgulanmıştı.