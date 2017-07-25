25.07.2017 21:32:05

Bakan Çavuşoğlu, AB'li yetkililerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye-AB Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısına katılmak üzere Brüksel'e geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile "Türkiye - AB Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı" kapsamında AB'li yetkililerle çalışma yemeğine katıldı. Çavuşoğlu ve Çelik toplantıda AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'la bir araya gelerek AB-Türkiye ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası konularını el aldı.