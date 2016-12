24.12.2016 22:46:23

Bakan Çavuşoğlu: 'AB ile Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncelleyeceğiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile yürürlükte olan Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncelleyeceklerini belirterek, Türkiye'nin Suriye'nin topraklarında gözü olmadığını kaydetti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde iş, siyaset, bürokrasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı Dost Meclisi toplantısında konuştu. Konuşmasında her türlü bela ile mücadele ettiklerini belirten Çavuşoğlu, 15 Temmuz öncesinde de darbe girişimlerinin olduğunu kaydetti. Türkiye'ye terör örgütleri üzerinden saldırıların başladığına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)başka kimliklere bürünmeye başladı. Rus Büyükelçisinin öldürülmesi olayına karışan polis haindir. Bunlar yıllarca devletin içine sızmış hainlerdir. Bunun üstünde kimler var araştırıyoruz" dedi."İçeride de dışarıda da topyekün mücadele edeceğiz"Rusya Büyükelçisine yapılan saldırının amacının Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Suriye'deki istikrarı engellemek istediler. Bir şeyi unutuyorlar; bu ülke gerçekten bölünmez ve parçalanmaz. Biz bunları aşacağız. Bunlar için çalışıyoruz. Hain tuzaklar karşısına tuzakların en hayırlısını kurana Allah'a güveniyoruz. Durmak ve yılmak yok. Fırat Kalkanı Operasyonunda şehitlerimiz oldu. PKK hainlerini inlerinde vurmak için sınır ötesine geçiyorsak DAEŞ unsurlarını da sınır ötesinde etkisiz hale getirmek zorundayız. İçeride de dışarıda da topyekün mücadele edeceğiz. Ülkemizi büyütmek için ekonomimizi canlandırmamız lazım. Türkiye'de yatırımları arttıracağız" dedi."Diplomasiyi hızlandırmamız lazım"Antalya'da da tüneller, yollar, hastaneler yapmaya devam ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Dış politikada bir yandan FETÖ ile mücadele edeceğiz. Dışarıda bunlar ile mücadele önceliğimizdir. Diplomasiyi hızlandırmamız lazım. Hangi ülke Halep'e yardım eli uzattı. Tüm dünya gördü ki yaparsa Türkiye yapar. Biz dünyada mazlumların sesiyiz. Bu sorunu çözmek için mücadele ediyoruz. Anlaşmalar yapıyoruz, uygulayan yok. Gelin bu işi beraber çözelim diyoruz. Ortada bir savaş ve dram var. Bu işi kökten çözmek için ateşkesi sağlamamız lazım" dedi."Biz Suriye toprakları üzerinde pazarlık yapmayız"Suriye'de akan kanın durması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Biz Suriye toprakları üzerinde pazarlık yapmayız. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok. Suriye halkı ne diyor muhalefet ne diyor o önemlidir. Esad'a razı olmak gibi bir şey yok. Bu tür yorumlar yapılıyor. Bu yapılanlar unutulmaz. Herkesin kabul edeceği bir yönetim olması gerekiyor. İnsanı dış politikamızı sürdürmeye devam ediyoruz. 2015 yılında 3,2 milyar dolar yardım yapmışız. Yardımlarımızı daha da devam ettireceğiz. Uluslararası örgütlerde aktif olmamız gerekiyor" diye konuştu."Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncelleyeceğiz"Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşmasını güncelleyeceklerini açıklayan Çavuşoğlu, "Engelleri ve vizeleri kaldıracağız. Az gelişmiş ülkelerin haklarını korumak için de mücadele edeceğiz. Dünyaya açılımlarımız devam ediyor. Afrika ile ticaretimizi 23 milyar dolara çıkardık. Bölgede iş birliğimizi arttırmak için bütün güçlerimizi kullanmalıyız. Bizim güçlü ve istikrarlı olmamız gerekiyor. Şu an yapılan saldırılarda amaç, istikrarı bozmak. Türkiye çok daha güçlü bir ülke olacak" dedi."Türkiye'ye uygun bir sistem Cumhurbaşkanlığı sistemidir"Cumhurbaşkanlığını sistemini çok iyi anlamak gerektiğini açıklayan Çavuşoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"Buna karşı çıkanlar var. Özellikle PKK karşı çıkıyor. Bu işi başka yerlere çekmek isteyenler var. Bu sistem seçimle değil de atanma ile mi gelecek? Bu sistemde halk karar verecek. Halkın sağduyusu her şeyi çözer. Ben, cumhurbaşkanlığı sistemini üniversite yıllarından beri savunurum. Demirel döneminde de düşüncelerimi söyledim. Türkiye'ye uygun bir sistem cumhurbaşkanlığı sistemidir. Bunu da gerçekleştireceğiz. Bırakalım halk kendisi karar versin. Türkiye bu sistem ile birçok sorununu çözecek" dedi."Sen iktidara gelemiyorsan bu benim sorunum değil"Çavuşoğlu, CHP'yi de eleştirerek, "Sen iktidara gelemiyorsan bu benim sorunum değil. Her gün politika değiştiriyorsun. Halk sana nasıl güvenecek? Dış politikasını sana teslim eder mi? Etmez. Sen demokrasi ile başa gelemiyorsun, darbeleri destekliyorsun" şeklinde konuştu."Her zaman milli iradenin yanında olduk"MÜSİAD Antalya İl Başkanı Mesut Lekesiz ise, konuşmasında iş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimlerine de örnek olduklarını kaydetti. MÜSİAD'ın güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu kaydeden Lekesiz, "Ekonomik alanda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Her zaman milli iradenin yanında olduk. Finansal terör ile oynanan tüm oyunların farkındayız ve boyun eğmeyeceğiz. Ülkemiz yeni anayasa ile hak ettiği seviyelere ulaşacaktır" dedi.Konuşmaların ardından MÜSİAD üyeleri ile Bakan Çavuşoğlu hatıra fotoğrafı çektirdi.