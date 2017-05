05.05.2017 23:23:55

Bakan Çağatay Kılıç, Avrupa Şampiyonu bilardocuları tebrik etti

Avrupa Bilardo Şampiyonası 3 bant kategorisinde ülkemizi temsil eden Can Çapak ve Tayfun Taşdemir şampiyon oldu.

Can Çapak ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım, Almanya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nın 3 bant kategorisinde güçlü rakibi Hollanda'yı 40-19 farklı yenerek Avrupa Milli Takımlar şampiyonu oldu.Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Can Çapak ve Tayfun Taşdemir'i tebrik mesajı yayınlayarak kutladı.Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:"Almanya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'ndan yine çok güzel haberler aldık. 3 bant kategorisinde ülkemizi temsil ederek şampiyonluk sevinci yaşatan sporcularımız Can Çapak ve Tayfun Taşdemir ikilisini tebrik ederim. Şampiyonluk yolunda emeği geçen herkesi gönülden kutlar, başarılarının daim olmasını dilerim."