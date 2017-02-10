10.02.2017 13:14:33

Bakan Bozdağ: 'İstinaf Mahkemeleriyle ilgili yeni yasa teklifini TBMM'ye sunacağız'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstinaf Mahkemeleriyle ilgili bazı yeni düzenlemelerin olacağı yeni bir yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunacaklarını açıkladı. Bozdağ, 'İhtiyaçlar var. Onları karşılamak için kanuni bazı düzenlemelerin yapılması zorunluluğu ortada. Amacımız istinafın sağlıklı işlemesi, vatandaşımızın ihtiyaçlarına, adalet beklentisine en doğru cevabı verebilmesidir' dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstinaf Mahkemeleriyle ilgili bazı yeni düzenlemelerin olacağı yeni bir yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunacaklarını açıkladı. Bozdağ, "İhtiyaçlar var. Onları karşılamak için kanuni bazı düzenlemelerin yapılması zorunluluğu ortada. Amacımız istinafın sağlıklı işlemesi, vatandaşımızın ihtiyaçlarına, adalet beklentisine en doğru cevabı verebilmesidir" dedi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bölge Adliye Mahkemesi toplantısına katılmak üzere Antalya'ya geldi. Ziyareti kapsamında Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret eden Bakan Bozdağ, valilik özel defterinizi imzaladı. Burada konuşan Bakan Bozdağ, Antalya'da bakanlıkla ilgili çalışmaları değerlendi."Neler yapacağımızı somutlaştıracağız"İstinafla ilgili bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını kaydeden Bozdağ, "İstinaf Mahkemeleri 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçi. 6 aylık bir süre doldu. Bu süre içinde istinaf mahkemelerimiz uygulamalarında ortaya çıkan ihtiyaçlar, sorunlar, çözümler nelerdir, buna dair değerlendirme toplantılarını, her İstinaf Mahkemesinin olduğu yerde yapıyoruz. Bundan önce Ankara ve İzmir'de yaptık. Şimdi, Antalya'da yapıyoruz. Konuyu geniş boyutlarıyla ele alıp değerlendireceğiz. Önümüzdeki süreç içinde bölge idare mahkemelerinden gelen, öneriler ve eleştiriler doğrultusunda neler yapacağımızı somutlaştıracağız" diye konuştu."Yasa teklifi sunacağız""Bir yasa teklifini TBMM'ye sunacağız" diyen Bakan Bozdağ konuşmasını şöyle sürdürdü:"Çünkü ihtiyaçlar var. Onları karşılamak için kanuni bazı düzenlemelerin yapılması zorunluluğu ortada. Amacımız istinafın sağlıklı işlemesi, vatandaşımızın ihtiyaçlarına, adalet beklentisine en doğru cevabı verebilmesidir. Bunu temin için çalışmalarımız devam ediyor. Yarın Başbakanımız da saat 17.00'da Bölge Adliye Mahkemesinin açılış kurdelesini kesecek."Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin yoğun iki gün geçireceğini aktararak, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla yarın 800 belediye başkanının katılımıyla belediye başkanları toplantısı ve toplu açılış törenlerinin gerçekleştirileceğini söyledi.Antalya Bölge İdare Mahkemesinin de törenle açılacağını dile getiren Vali Karaloğlu, "Bakan Bozdağ, hem açılışa katılmak hem de adliye de hakim savcılarımızla bir toplantı düzenleyecek" dedi.Bakan Bozdağ'a, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Adalet Bakanı Yardımcısı Bilal Uçar, HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve HSYK üyeleri eşlik etti.