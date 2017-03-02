02.03.2017 20:48:15

Bakan Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğine izin verilmemesi

-TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Yeneroğlu: -'Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'ın ziyaretinin şehir yönetimi tarafından iptal edilmesi tam anlamıyla bir skandaldır'-UETD Genel Başkanı Sırakaya: -'Bu çifte standardı kabul etmek mümkün değildir'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğe izin verilmemesinin bir skandal olduğunu belirtti.

Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 1,5 milyon Türkiye kökenli seçmenin yaşadığı, kendisini ifade özgürlüğünün kalesi olarak adlandıran Almanya'da böyle bir şeyin vuku bulmasını beklemediğini ifade etti.

"Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'ın ziyaretinin şehir yönetimi tarafından iptal edilmesi tam anlamıyla bir skandaldır." diyen Yeneroğlu, Türk-Alman ilişkilerindeki yaraları daha da derinleştiren bu iptal kararının, popülizm koktuğunu ve Türkiye'deki Almanya imajının yara aldığını kaydetti.

Yeneroğlu, "Özellikle bugünlerde çok tartışılan Deniz Yücel davasıyla alakalı olarak ifade özgürlüğü hususuna vurgu yapılmakta olduğunu görmekteyiz. Bu durumda akıllara şu soru gelmektedir: Terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olacağına dair verdiği sözlerde hiçbir somut adım atmamışken ve hatta PKK, Türkiye'de katliamlarına devam edip taşeron örgütleri aracılığıyla Almanya'da serbestçe faaliyetlerini sürdürebiliyorken, acaba Almanya Türkiye'ye karşı dile getirdiği eleştirilerini ne kadar daha inandırıcı bir şekilde sürdürebilecektir?" ifadesini kullandı.

-"Demokrasi ve toplanma hakkına engel olunması kabul edilemez"

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Gaggenau'da bu akşam Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, pazar günü ise Köln'de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin yapacağı, kendileri tarafından organize edilen toplantılara Almanya'nın çeşitli engeller çıkarttığını söyledi.

Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın, iki temel hak olan demokrasi ve toplanma hakkına engel olmasının kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Bu ülkede AK Parti'nin düzenlemiş olduğu etkinlikler çeşitli sebeplerle engellenirken, diğer parti ya da örgütlerin düzenlediği toplantılar desteklenmektedir. Bu çifte standardı kabul etmek mümkün değildir." dedi.

Sırakaya, Adalet Bakanı Bozdağ'ın duruma tepki göstererek Türkiye'ye geri döndüğünü, Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin katılacağı programı ise farklı bir salonda yapmayı planladıklarını ifade ederek, bu programla ilgili ayrıntılı bilgileri daha sonra duyuracaklarını belirtti.

Almanya'nın kendi ülkesinde bulunan yasa dışı örgütlerin toplantılarına göz yumduğuna dikkati çeken Sırakaya, ancak seçilmiş politikacıların burada yaşayan seçmenleriyle bir araya gelip onları bilgilendirmesine engel çıkarılmasının demokratik olduğunu iddia eden bir ülkeye yakışmadığını kaydetti.